每周市场展望：RBA、BOC 和 CPI 日期成为焦点

十二月 08, 2021 02:31

最近几周，由于投资者因利率预期上升而寻求美元避险，大宗商品货币受到的冲击最大。澳元是受冲击最严重的货币之一。

本周澳大利亚储备银行 (RBA) 周二的声明将受到广泛关注。虽然预计利率不会发生变化，但交易者将寻找有关未来变化时机的线索。

加拿大央行 (BOC) 周三的利率声明和新闻发布会也可能成为市场推动者，因为市场目前预计明年将加息五次。经济表现良好，就业市场强劲，但交易者希望了解油价下跌可能产生的影响。

周五的美国消费者价格通胀 (CPI) 报告也可能成为市场推动力。由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 称他们可能会以比预期更快的速度加快退出刺激措施，美元最近一直在飙升。

每周外汇日历

来源：来自 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 美国 CPI 数据

12 月 10 日星期五格林威治标准时间下午 1 点 30 分，美国劳工统计局将发布最新的消费者价格通胀 (CPI) 数据。这显示了消费者购买的商品和服务价格的变化，这说明了整体通货膨胀。

通胀数据很重要，因为央行将调整利率以将通胀控制在政府规定的水平。由于美国的通货膨胀率一直在以非常快的速度上升，因此对利率上升的预期有所增加 - 甚至美联储主席Jerome Powell也表示可能是这种情况。

由于美国通胀率将在年底前达到近 7%，市场预期加息宜早不宜迟，以将通胀率降至 2% 的目标。这导致美元大量流入。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，USDX，每月 - 数据范围：从 2013 年 8 月 1 日到 2021 年 12 月 4 日，于 2021 年 12 月 4 日晚上 7:00 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

美元指数的长期价格图表显示了自2014年以来形成的交易区间。随着价格最近从交易区间的较低支撑位反弹，美元已经反弹。

未来仍有进一步上涨的潜力，最终价格可能会回到交易区间的顶部。然而，势头一直很强劲，所以要注意首先发生的回调。

虽然欧元和英镑兑美元走弱，但大宗商品货币受到的冲击最大，这就是为什么本周对 AUDUSD 和USDCAD 来说是重要的一周。

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公司交易更新和股票指数

迄今为止，全球股市经历了辉煌的一年。然而，股市对 Omicron 变体威胁的反应表明，许多投资者可能已经获得了一些利润。

特斯拉首席执行官 Elon Musk 上周又卖出了价值 10 亿美元的股票，而微软首席执行官 Satya Nadella 最近卖出了他持有的全部微软股票的一半。一些投资银行，如美国银行认为调整才刚刚开始。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：从 2021 年 3 月 2 日到 2021 年 12 月 4 日，于 2021 年 12 月 4 日下午 6:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%，2016 = +8.80

上周强调了S&P 500 股票市场指数可能跌至 100 天指数移动平均线。我们现在处于这个水平。这里发展的价格走势将很有趣。

投资者会在这里逢低买入还是会更加谨慎，我们会看到价格向 200 天指数移动平均线移动吗？虽然交易者可能会寻找跟随的动力，但长期投资者可能会利用它来寻找被低估的股票。

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