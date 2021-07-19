每周市场展望：欧佩克、澳大利亚央行和欧洲央行成为焦点

七月 19, 2021 20:44

上周末，市场将首先消化有关欧佩克及其盟友计划在2022年9月前全面结束石油减产的报告。随着油价触及两年多来的最高水平，这项协议可能会在8月开始。

由于预计欧洲央行将于周四召开新闻发布会，本周注意力也将转向欧元和欧洲股票指数。很可能该行承诺在更长时间内维持负利率，从而与美联储等其他央行产生分歧。

澳大利亚储备银行(RBA)也将于周二发布最新的货币政策会议纪要报告，周五公布欧洲PMI数据。

每周外汇日历

来源：来自Admiral Markets的MetaTrader 5交易平台的外汇日历

交易者雷达 - 欧洲央行新闻发布会

7月22日星期四英国夏令时下午12点45分，欧洲央行发布了最新的货币政策声明。随后将在英国夏令时下午1:30举行新闻发布会，届时欧元可能会表现出更高程度的波动。

这是因为市场预计该银行将改变其前瞻性指引并承诺在更长的时间内实行负利率。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德此前承诺，本次会议将发出新的政策信号。

该银行已经提高了通胀目标，并可能宣布大流行的资产购买计划随后将被正常的资产购买所取代 - 这实际上与其他主要央行的政策存在分歧。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，EURUSD，每周 - 数据范围：从2017年11月12日到 2021年7月18日。于2021 年7月18日上午7点 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

上面显示的EURUSD周线图突出显示了两条黑色水平支撑和阻力线之间形成的区间。自去年 10月以来，这种楔形形态已经形成，并在较低的时间范围内产生了趋势周期。

目前，价格位于较低的支撑位之上。如果价格能够在货币政策分歧的确认下突破，那么卖家可以保持控制，直到下一个支撑位略低于1.1600。

然而，如果银行让市场措手不及，那么在较低时间范围内的一系列看涨周期可能会帮助货币对移动到楔形形态的中间。

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公司交易更新和股票指数

全球股票市场指数继续走高，但在全球范围内并不均衡。亚洲指数保持区间波动，而欧洲指数则难以突破新高。只有美国指数保持了明显的趋势，其中一些指数上周创下历史新高。

来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：从2020年10月22日到2021年7月18日，于2021年7月18 日下午 6:30 GMT执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

标准普尔500指数过去五年的表现：

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = - 5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

上面显示的标准普尔500指数的日线图仍然证实了市场的整体上升趋势。所有的移动平均线(20周期、50周期和100周期指数移动平均线)仍然以正确的顺序指向上方。

从历史上看，买家已经介入50周期指数移动平均线(红线)，偶尔会在20周期指数移动平均线(蓝线)上反弹。这些水平仍然是最有趣的，因为我们仍处于上升趋势中。

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