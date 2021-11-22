每周市场展望：新西兰联储、FOMC 和 PMI 占据中心位置

十一月 22, 2021 22:39

随着周二欧元区制造业和服务业PMI (采购经理人指数) 数据的发布，对欧元来说是重要的一周。由于担心新的封锁限制将损害经济增长，该货币最近几周一直是表现最弱的货币之一。

周三，投资者预计新西兰储备银行 (RBNZ) 将利率从 0.50% 上调。问题是它是常规加息 25 个基点还是加息 50 个基点 - 这种不确定性可能会导致新西兰元出现一些大的波动。

本周要关注的其他关键项目包括周三发布的 FOMC 会议纪要，以及周四的美国公共假期。

每周外汇日历

来源：来自 Admiral Markets 提供的 MetaTrader 5 交易平台的外汇日历。

交易者雷达 - 欧洲 PMI

11 月 23 日星期二，Markit 将发布法国、德国和欧元区的最新 PMI 数据。所有三个计算区域的制造业和服务业数据都将下降。

可以理解的是，欧元是最近几周表现最差的货币之一。奥地利和荷兰的冠状病毒感染增加和新的封锁限制可能会损害经济增长 - 如果德国也这样做，则更是如此。

欧洲最大的贸易伙伴中国也正在经历经济增长放缓。这些因素的结合对于货币的长期前景并不是好兆头，尤其是在美国经济持续增长的情况下。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，EURUSD，每月 - 数据范围：2005 年 5 月 1 日至 2021 年 11 月 21 日，于 2021 年 11 月 21 日晚上 7:00 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

对于基于日内趋势的交易者，EURUSD 货币对将在他们的观察名单上。随着美联储考虑加息，而欧洲央行知道经济无法承受任何加息，经典的强弱趋势正在形成。

2008年、2011年、2014年和2018年高点的长期下降趋势线在2020年被打破。这是买家控制市场的机会。在短暂推高之后，价格未能继续下去，现在已经创造了较低的低点和较低的高点周期。

如果价格能够回到长期趋势线下方，许多交易者将开始关注大流行前刚刚触及的低点。离这些水平还有很长的路要走，但这肯定是一个值得关注的趋势。

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公司交易更新和股票指数

上周全球股市指数继续向历史高位迈进，然后在周五小幅回落。尽管由于新的封锁限制对欧洲经济造成负面情绪，欧洲指数本周仍收高。

随着投资者继续在科技领域建立头寸，纳斯达克 100 指数一直是最强劲的股市指数。基金经理对股票指数的高位感到困惑，但目前，市场关注的是 TINA 交易 - 别无选择。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，SP500，每日 - 数据范围：从 2021 年 2 月 16 日到 2021 年 11 月 21 日，于 2021 年 11 月 21 日下午 6:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。S&P 500 指数过去五年的表现：2020 = +16.17%，2019 = +29.09%，2018 = -5.96%，2017 = +19.08%，2016 = +8.80

虽然S&P 500股票市场指数上周创造了历史新高的价格水平，但价格回落至 4710 下方。事实证明，这是一个关键阻力区域，买家无法在上面成交 - 即使他们已经多次尝试。

突破并收于该价格水平之上将表明买家强烈承诺将头寸保持在这些较高水平。然而，如果价格能够突破上周的低点，那么我们可能会看到进一步下行修正回到 50 天指数移动平均线(上图中的红线)。

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