美联储会议纪要拖累美国指数

一月 07, 2022 20:53

在美联储公布 12 月政策会议纪要后，美国股市周三大幅下跌。

会议纪要不仅表明美联储可能会比此前预期更早加息，而且可能开始减持美国国债和抵押贷款支持证券，以应对高通胀。

利率上升往往会对股票价格产生负面影响，昨日市场做出了相应反应，出现了大规模抛售。

盘中损失最大的是大型科技股，其全线下跌如下：

亚马逊： - 1.89%

苹果： - 2.66%

Meta Platforms（以前是 Facebook）： - 3.67%

微软： - 3.84%

Alphabet（谷歌母公司）A 类： - 4.59%

Alphabet C 类： - 4.68%

特斯拉： - 5.35%

在它们之间，这些股票约占 S&P 500 指数的 25%，占纳斯达克 100 指数的 45%。换句话说，当这些股票表现不佳时，这两个指数很可能会感受到它！

而他们确实感受到了这一点。

昨天，S&P 500 指数下跌 1.94%，而纳斯达克 100 指数经历了自 2021 年 3 月以来最糟糕的一天，收盘下跌 3.12%。

下周，也就是周二，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将出席参议院银行委员会的听证会，就其提名继续担任美联储主席的第二个四年任期进行听证。他很可能会在听证会上就他对经济的看法提供最新信息，这可能会进一步表明美联储加息的时间表。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 纳斯达克 100 日线图。日期范围：2021 年 5 月 14 日至 2022 年 1 月 5 日。拍摄日期：2021 年 1 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – 纳斯达克 100 周线图。日期范围：2015 年 7 月 19 日 – 2022 年 1 月 5 日。拍摄日期：2021 年 1 月 5 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

与 Admiral Markets 交易股票指数差价合约

使用 Admiral Markets 的 Trade.MT5 账户，您可以交易道琼斯、S&P 500、纳斯达克 100 和许多其他世界顶级股票指数的差价合约 (CFD)！差价合约允许交易者尝试从上涨和下跌的市场中获利，同时还可以从杠杆的使用中受益。点击下面的横幅立即开设一个账户：

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析，估计，预测，市场评论，每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下几点：

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布，绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告，也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

2.任何投资决定均由每个客户单独做出，而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责，无论是否基于内容。

3.为了保护客户的利益和分析的客观性，Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解，及时，准确和完整的方式呈现所有信息，但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息的准确性或完整性。

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应被解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺，保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少，并且资产价值的保全不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质，可能导致损失或利润。在开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。