Oracle公司的收益下降是“逢低买入”的时刻吗？

九月 17, 2021 11:08

在这家数据库软件公司公布的收入低于预期后，Oracle (甲骨文)的股价下跌了 3% 以上。

然而，该公司公布的每股收益为 1.03 美元，超出预期的每股 97 美分。

随着Oracle 股价创下历史新高，它需要一份出色的收益报告才能吸引这些水平的买家。

抛售可能是一些获利回吐，这可能会导致“逢低买入”的机会……图表看起来非常有趣。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5，#ORCL，每日 - 数据范围：从 2020 年 12 月 4 日到 2021 年 9 月 14 日，于 2021 年 9 月 14 日晚上 8:30 GMT 执行。请注意：过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

近五年表现：2020 = +22.10%，2019 = +17.34%，2018 = -4.51%，2017 = +22.96，2016 = +5.26%

上面Oracle 股价的日线图显示了一个聚集在 100 周期指数移动平均线(绿线)附近的技术支撑水平区域。

支撑区域包括从 3 月到 6 月低点的上升趋势线，以及 5 月下旬对先前摆动高点的重新测试。

这些水平使 85 美元至 83 美元成为一个非常有趣的观察水平。买家能在这里发起反弹吗？

您知道吗，您可以完全免费下载Admiral Markets提供的MetaTrader 5交易平台？这意味着您可以查看数千种不同股票的实时价格，使用内置指标进行技术性股票市场研究并直接从平台进行交易！单击下面的横幅开始下载！

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关Aglobe Investments Ltd网站上发布的所有分析，估计，预测，市场评论，每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下几点：

1.这是一种营销交流。内容仅出于提供信息的目的而发布，绝不能解释为投资建议或推荐。尚未按照旨在促进投资研究独立性的法律要求编写该报告，也没有禁止在传播投资研究之前进行任何交易的禁止。

2.任何投资决定均由每个客户单独做出，而Aglobe Investments Ltd对因该决定而引起的任何损失或损害概不负责，无论是否基于内容。

3.为了保护客户的利益和分析的客观性，Aglobe Investments Ltd建立了相关的内部程序来预防和管理利益冲突。

4.分析是由独立分析师根据他们的个人估计而准备的。

5.尽一切努力确保内容的所有来源都是可靠的并且以一种易于理解，及时，准确和完整的方式呈现所有信息，但Aglobe Investments Ltd不保证分析中包含的任何信息的准确性或完整性。

6.内容中指明的金融工具任何过去或模式的表现均不应被解释为Aglobe Investments Ltd对任何未来表现的明示或默示的承诺，保证或暗示。金融工具的价值可能会增加也可能减少，并且资产价值的保全不能得到保证。

7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质，可能导致损失或利润。在开始交易之前，请确保您完全了解所涉及的风险。