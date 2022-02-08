Facebook 再次下跌，而 Peloton 在收购谈判中飙升

二月 09, 2022 02:56

上周，周四，Facebook 所有者 Meta Platforms 的市值暴跌 2370 亿美元，创下美国公司单日最大跌幅。

这一不受欢迎的记录是在 Meta 的股价在令人失望的季度业绩和对当前季度的疲软预测之后暴跌超过 26% 之后创下的。昨天，这家社交媒体巨头的困境仍在继续，盘中股价进一步下跌 5.14%，收于 2020 年 6 月以来的最低水平。

运动自行车制造商 Peloton Interactive 的表现更为积极，在耐克和亚马逊有收购兴趣的报道中，其股价昨天飙升了近 21%。

在大流行期间，Peloton 的人气激增，成为封锁期间最成功的案例之一，因为它的自行车被困在家里的人抢购一空。这种受欢迎程度的飙升反映在其股价上，该股价在 2020 年飙升了 430% 以上。

然而，随着健身房的重新开放和竞争对手的产品进入市场，对该公司产品的需求已经消退，它的财富也随之减少。自 2021 年 1 月收于历史新高以来，股价已下跌 80% 以上，几乎抹去了大流行期间的所有涨幅。

尽管没有任何相关公司的官方回应，但有报道称，耐克和亚马逊都在考虑对这家健身车制造商进行单独的竞标，这足以在昨天引起投资者的兴趣。

就在两周前，激进投资者 Blackwells Capital 表示希望 Peloton 解雇他们的首席执行官并考虑将他们的业务出售。

Peloton 将于今天收盘后（格林威治标准时间 21:00）报告其季度业绩，投资者将寻找关于该公司是否对竞标者开放的任何线索。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Peloton Interactive 日线图。日期范围：2021 年 6 月 7 日至 2022 年 2 月 7 日。拍摄日期为 2022 年 2 月 7 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

图示：Admiral Markets MetaTrader 5 – Peloton Interactive 日线图。日期范围：2020 年 3 月 23 日至 2022 年 2 月 7 日。拍摄日期为 2022 年 2 月 7 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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