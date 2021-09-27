经济放缓影响了9月份的指数

九月 28, 2021 05:40

我们中的许多人都会听说过与金融市场有关的著名短语 "在五月卖出并离开"。这句话指的是这样一个理论：在11月至4月期间，股票市场的增长高于5月至11月期间的平均增长。因此，这句话建议关闭我们的头寸，等待夏季期间过去后再恢复活动。

到目前为止，到 2021 年，这个前提还没有完全实现。虽然上升趋势似乎已经放缓，但如果我们查看 6 月以来的主要股票市场指数，我们可以看到 - 除了 IBEX35，总体而言 - 趋势仍然是积极的，从而延续了今年上半年的趋势。

欧洲指数：

IBEX35 自 5 月以来已下跌 2.37%。

DAX40 自 5 月以来上涨了 1.58%。

CAC40 自 5 月以来上涨了 3.57%。

FTSE100指数自 5 月以来上涨了 0.67%。

美国指数：

DJI30 自 5 月以来上涨 0.78%

SP500 自 5 月以来上涨 5.98%

纳斯达克指数自 5 月以来上涨 9.4%

正如我们在最近的分析中指出的那样，在过去几周中，我们观察到全球经济恶化。因此，9 月份普遍为负，抵消了截至 8 月份获得的部分收益 - DAX40、NQ100 和 SP500 在9 月份分别下跌 1.04%、1.39% 和 1.49%。

除了宏观数据的放缓，我们还必须加上美国开始缩减规模和德国在昨天选举后组建新政府的影响的不确定性，在她几个月前宣布离开后，将决定总理安格拉默克尔的替代者，她在过去16年中一直领导这个国家。

这些选举给新政府带来了不确定性，因为奥拉夫·肖尔茨 (Olaf Sholz) 的社会民主党 (SPD) 尚未获得明显多数。因此，目前正在进行激烈的谈判以争取权力。

美联储上次会议后，似乎从 11 月开始缩减，可能在 2022 年年中结束，因此我们必须非常关注市场如何消化这种情况，因为仓促退出刺激措施可能会导致回调在主要股市指数中。

DAX40 分析

如果我们关注德国 DAX40，我们可以看到，在过去几个月里，它一直保持着明显的上升趋势，并在 8 月中旬创下历史新高。这些高点是在价格克服了自去年 6 月以来在其上升趋势线的连续支撑之后一直遵循的横盘走势之后出现的。尽管在最终创下当前的历史高点(绿色带)后，价格开始盘整，导致其突破了重要的长期上升趋势线。

这一突破导致价格在其红色的 200 日移动平均线与接近 15,000 点的较低红色带相交的区域寻找其重要支撑区域。在这里，价格找到了一个支撑点以产生新的推动力，这使其再次克服了几个月来一直在其上徘徊的重要支撑/阻力位(由橙色带表示)。

这个支撑/阻力水平对 DAX40 至关重要，因为如果它能够保持这个水平，我们可能会看到寻找其历史高点的新动力。相反，如果价格跌破该水平，则应再次面临其主要支撑位，而随后失去这一水平将开启趋势变化和更大修正的大门。

描述：Admiral Markets MetaTrader 5 – DAX40 日线图。日期范围：2020 年 8 月 12 日至 2021 年 9 月 27 日。拍摄日期：2021 年 9 月 27 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

过去五年的演变：

2020年：3.6%

2019年：25.48%

2018年：-18.26%

2017年：12.51%

2016年：6.87%

SP500 分析

如果我们关注 SP500 的日线图，我们可以看到 - 在本月下跌之后，由于能源危机和冠状病毒的 delta 变体导致经济放缓 - 价格已经失去了重要的看涨通道，在去年9月至10月之间形成了以红带为代表的双底后，价格已经失去了该通道。

通道下带的突破很重要，因为如果价格未能恢复到这些水平并且回调得到确认，则 SP500 可能会遭受重大修正，其主要目标将是该重要通道的宽度。橙色带作为主要支撑/阻力位。

失去这一水平将危及当前的看涨结构，并为可能的趋势从看涨转变为看跌打开大门。尽管要确认这种趋势变化，价格首先必须面对其重要的 200 日移动平均线(红色)。

描述：Admiral Markets MetaTrader 5 – DAX40 日线图。日期范围：2020 年 8 月 12 日至 2021 年 9 月 27 日。拍摄日期：2021 年 9 月 27 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

过去五年的演变：

2020年：15.05%

2019年：29.09%

2018年：-5.96%

2017年：19.08%

2016年：8.80%

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