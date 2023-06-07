加拿大央行决定利率，中国 5 月出口暴跌

六月 08, 2023 03:00

将于今天晚些时候公布的加拿大央行 (BoC) 利率决定、日本和欧元区 2023 年第一季度的 GDP 增长报告将成为本周剩余时间最重要的金融数据报告之一。

中国出口在 5 月份下降 7.5%，为过去 3 个月来的首次，超过了路透调查预测的 0.4% 的小幅下降。进口下降了 4.5%，尽管市场分析师此前预计下降 8.0%。

来自澳大利亚统计局 (ABS) 的数据显示，该国 2023 年第一季度的 GDP 年化增长率为 2.3%，略低于分析师的预期。ABS 的分析师指出，“这是季度 GDP 连续第六次增长，但却是自 2021 年 9 月季度 Covid-19 Delta 封锁以来的最慢增长。”

加拿大央行利率决定

晚上晚些时候，加拿大央行将公布其利率决定。经济学家表示，尽管加拿大央行董事会已发誓要暂停货币政策紧缩，但通胀飙升可能会影响其即将做出的决定。

据路透社报道，市场分析师表示，今天有近 40% 的人认为加息 25 个基点，到 7 月加息的可能性超过 80%，而且他们完全预计到 9 月加息。路透社的一项民意调查显示，约 65% 的受访经济学家预计加拿大央行将在 2023 年剩余时间内维持利率不变。

丰业银行的分析师表示，“加拿大央行已经相当清楚，自 1 月以来，其有条件的持有取决于符合其预期的事态发展。显然情况并非如此。果断的行动本应已经实施，但如果再拖到 7 月，却在 8 月的假期消失，将失去发送具体信息的宝贵时间。”

2023 年第一季度日本 GDP 增长

日本政府将于周四发布有关今年第一季度 GDP 增长的数据。市场分析人士认为，日本 GDP季度增长 0.5%，年化增长 1.6%。

审查 GDP 初步数据的大华银行分析师在报告中表示：“日本一季度的增长势头强于预期，因为我们低估了重新开放对私人消费的影响以及企业支出的意外增长，而大宗商品价格的下跌有助于进一步 削减该国不断膨胀的进口费用。但外部需求疲软 (海外市场持续放缓) 继续延迟出口复苏，拖累整体增长。”

2023 年第一季度欧元区 GDP 报告

欧盟统计局预计将于周四公布欧元区的 GDP 数据。市场分析人士认为，一季度 GDP 环比持平，同比增长1.2%。

ING 的分析师在 6 月 1 日发布的一份报告中对欧元区经济并不乐观。“欧元区第一季度的增长令人失望。虽然能源价格下跌和工资上涨应该会支持消费，但中国经济复苏疲软、货币环境收紧和美国经济衰退迫在眉睫将对经济增长构成压力，并使经济在年底前接近停滞。目前主要是服务业在蓬勃发展。他们在报告中指出："制造业正在与过剩的库存作斗争，而建筑业则因更高的利率而受到阻碍。

2023 年 5 月中国 CPI 通胀

中国 5 月份 CPI 通胀数据将是本周最后发布的数据。分析师预测，CPI 通胀年率保持在 0.1% 不变，而月率则降至 –0.1%。一些经济学家认为，在经济重新开放后的最后几个月，中国经济增长停滞不前。

最新数据显示，4 月份青年失业率达到 20%。在评论疲软的经济数据时，市场分析师告诉 CNBC 记者，“今天中国缺乏自我持续的复苏主要是一种周期性而非结构性的现象。历史表明，一旦复苏变得更加根深蒂固，对‘日本化’的担忧就会消退。”

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