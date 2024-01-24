分析师关注欧洲央行利率决定和董事会声明

一月 25, 2024 07:19

欧洲央行 (ECB) 的利率决定成为本周剩余时间内最受期待的财经新闻之一，因为分析师试图预测欧洲央行何时开始降低借贷成本。

在中国人民银行 (PBoC) 宣布今年首次下调存款准备金率 (RRR) 后，香港恒生指数周三上涨 3%。降准幅度为 50 个基点 (bps)，而在 2023 年期间，中国人民银行两次下调存款准备金率，每次 25 个基点。中国人民银行决策者的目标是提振正在努力实现新冠疫情后强劲复苏的中国经济。

欧洲央行利率决定

周四欧洲央行管理委员会将宣布利率决定。大多数经济学家表示，以 Christine Lagarde 为首的委员会将暂停借贷成本。然而，他们打算仔细审查会后报告，寻找任何显示欧洲央行未来货币政策计划的迹象。

欧元区的利率目前处于过去二十二年来的最高水平。Lagarde 在达沃斯世界经济论坛年会间隙对彭博社记者表示，“我们很可能会在夏季之前降息。”

三菱日联银行的市场分析师指出，欧元是 2024 年 G10 货币中表现第三佳的货币，并补充道，“我们预计欧洲央行将在本周的政策会议上继续发出相对强硬的信息，这在今年一开始就有助于支撑欧元”。欧元区利率市场已在今年年底前完成了约 40 个基点的降息预期。”

东京 2024 年 1 月 CPI 报告

日本统计局将于周四晚间公布1月份东京 CPI 通胀数据。路透社调查的分析师预测，东京核心 CPI 数据将在过去 19 个月内首次降至 2% 以下。上周五公布的数据显示，日本 12 月核心通胀率为 2.3%，高于日本央行设定的 2% 目标。

三菱日联银行分析师表示，考虑到目前的情况，日元不太可能持续走强。他们在报告中指出，“虽然我们预计日本央行退出负利率将鼓励日元走强，同时美联储等其他主要央行也将降息，但最近的价格走势凸显出，在当前关头预期日元持续走强可能仍为时过早。”

前美联储委员 Bullard：三月份可能降息

在美国，前圣路易斯联邦储备银行 (Fed) 主席 James Bullard 表示，美联储董事会最早可以在 CPI 通胀率达到 2% 之前开始降息，因为可能为时已晚。Bullard 在讲话中表示：“如果通胀在 2% 到 2.5% 之间，而您仍然没有调整政策利率，那么您可能必须非常激进地采取行动，比如在会议上加息 50 个基点之类的，这将是一件困难的事情。”

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