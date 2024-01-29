Netflix 飙升：流媒体战争结束了吗？

一月 30, 2024 02:13

在过去几年中，投资者和交易者已成为所谓“流媒体战争”的旁观者，Netflix (NFLX) 是主要的竞争者之一。虽然大多数流媒体应用程序在大流行期间都在增长，但 Netflix 却成为最受欢迎的应用之一，而且随着世界恢复正常，它似乎一直保持着增长势头。

有人说数字不会说谎，因此在本文中，您将有机会回顾有关 Netflix 业绩和分析师预测的一些事实。

Netflix 股价因第四季度收益报告而上涨

1 月 23 日，Netflix 如期发布了 2023 年第四季度财报。财报数据超出分析师预期，提振了人们对 Netflix 增长的乐观情绪。

报告显示，Netflix 订阅用户数量达到 2.608 亿，仅去年最后一个季度这一数字就增长了 1310 万。Netflix 的新注册用户将达到 800 万至 900 万。

收益报告附有一份董事会声明，其中表示：“随着我们的竞争对手适应这些变化，预计进一步整合是合乎逻辑的，特别是在拥有大型且不断下降的线性网络的公司中。我们对收购线性资产不感兴趣。鉴于过去十年已经发生的所有整合，我们也不认为传统娱乐公司之间的进一步并购会实质性改变竞争环境。”

Netflix 打击密码共享，增加新节目

在过去的几个月里，Netflix 一直在打击共享密码的行为，因为一些用户与家人或朋友共享账户，损害了该应用的收入。除了设置这些限制外，Netflix 还推出了收费更低的广告支持账户等级。

Netflix 宣布将斥资 50 亿美元从 2025 年 1 月开始播放世界摔跤娱乐公司 (WWE) 的 《Raw》。这份为期十年的协议表明 Netflix 未来可能会涉足体育赛事直播。

据路透社报道，WWE 《Raw》是 Comcast 旗下美国电视网的顶级节目，全年吸引了 1750 万独立观众。美国银行媒体分析师表示，Netflix 在销售广告和开发“体育相关”节目方面处于有利地位，这些节目可能会将职业摔跤带入新的受众群体，他指的是《一级方程式：疾速争胜》系列纪录片在美国的成功。

分析师对 Netflix 未来前景有何看法

市场分析师在接受雅虎财经记者采访时上调了股价目标，并补充说“从各方面来看，Netflix 都处于高位。他们成功打击密码共享、推出了低价广告层级，并在价格较低的发展中国家市场持续增长，这些都让 2022 年的创伤成为了遥远的记忆。”

然而，其他报告 (例如来自晨星公司的报告) 则不太乐观，指出：“虽然我们预计用户增长将保持相对较高，但我们认为去年导致超速增长的催化剂将在 2024 年大幅消退。但是，我们冷静地看待净增用户的水平，不应该掩盖 Netflix 令人印象深刻的表现。尽管我们预计 Netflix 仍将保持主导地位，但其股价已经超越了自己的预期。”

德意志银行经济学家将目标股价从 460 美元上调至 525 美元，但就该公司的估值向投资者提出警告，强调“在垂直整合的生产商/节目制作商/发行商中，Netflix 仍然是媒体领域最棒的故事。然而，我们认为，在目前的股价水平上，Netflix 的领导地位已被完全定价。鉴于我们认为 2024 年将是每股收益增长的高峰期，我们认为这为股价的倍数扩张留下了很小的空间。”

Netflix 交易与流媒体战争

由于积极的财务报告引发了媒体宣传，Netflix 的股票受到投资者和交易者的欢迎。受此影响，新手交易者可能会考虑交易 Netflix 或其他流媒体应用程序的股票。经验丰富的交易者建议，在选择交易策略的金融工具时应进行深入研究。

缺乏经验的新手交易者可以通过学习操作指南和文章、观看网络研讨会或参加教育研讨会来提高他们的交易知识。经验固然宝贵，但与忽视自我教育的交易者相比，熟悉交易运作方式的初级交易者有一个良好的起点。

最后但并非最不重要的一点是，初学者应该习惯使用风险管理工具，例如止损和止盈订单。MT4 和 MT5 等最流行的交易平台都提供这些工具。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。