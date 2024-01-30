欧元区 2023 年第四季度避免技术性衰退

一月 31, 2024 07:31

美联储的决定可能是本周的重大金融事件，但市场分析师也将有机会仔细审查与澳大利亚 CPI 通胀和欧元区国家 GDP 增长相关的数据。

欧盟统计局的报告显示，欧元区今年第四季度避免了技术性衰退，实现零增长。尽管法国和德国表现不佳，但欧元区经济却得到了西班牙、葡萄牙和意大利的提振。

本周是财报季最繁忙的一周，标准普尔 500 指数中有 19% 的公司公布了财报。微软、苹果、Meta、亚马逊和 Alphabet 等公司将公布其业绩。

欧元区 2023 年第四季度 GDP 报告

去年第四季度 GDP 初步数据报告显示，法国经济陷入停滞 (增长 0%)，而 2023 年仅增长 0.9%。西班牙的一组数据显示，该国 2023 年第四季度经济增长 0.6%，超出预期。

根据 WIFO 统计办公室的报告，奥地利似乎摆脱了衰退，其经济增长了 0.2%，与分析师预期的 2023 年第四季度经济萎缩 0.2% 形成鲜明对比。奥地利的邻国德国经济在 10 月至 12 月季度萎缩了 0.3%，荷兰国际集团 (ING) 分析师认为德国正处于“浅度衰退”。

澳大利亚 2023 年第四季度 CPI 报告

澳大利亚统计局 (ABS) 将于周二发布 12 月和 2023 年第四季度 CPI 报告。经济学家预测 12 月份 CPI 通胀年率将从 11 月份的 4.3% 降至 3.7%。

2023 年最后一个季度的总体通胀率可能为 4.3%，低于第三季度的 5.4%。值得注意的是，澳大利亚储备银行 (RBA) 货币政策会议将于下周召开，通胀数据预计将在潜在的政策调整中发挥作用。

欧洲央行 Kažimír：六月降息，而不是更早

欧洲央行董事会成员兼斯洛伐克国家银行行长 Peter Kažimír 告诉记者，该委员会的下一步行动可能是降息，因为这似乎“触手可及”。Kažimír 表示，六月份降息的可能性比四月份更大，但他强调，降息的影响要比实际降息的时间重要得多。

欧洲央行理事会斯洛伐克成员表示，市场在降息方面处于领先地位，并补充说央行在做出此类关键决定之前应该保持耐心。

在无风险的模拟账户上进行交易

您有兴趣在不冒资金风险的情况下练习交易吗？Admirals 的模拟交易账户可以让您做到这一点，同时在真实的市场条件下进行交易。单击下面的横幅立即开设模拟账户：

无风险模拟账户 注册免费在线模拟账户并掌握您的交易策略 开设模拟账户

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。