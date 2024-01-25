第四季度业绩公布后交易达美航空

一月 26, 2024 03:58

尽管达美航空因疫情而遭受重创，但该公司的盈利在过去两年有所改善，最近第四季度的业绩超出了预期。

尽管如此，其股价仍然动荡，远低于大流行前的水平。尽管第四季度超出了预期，但投资者还是感到失望。继续阅读以了解有关达美航空第四季度业绩的更多信息，并了解分析师对该股的预测。

股票： Delta Air Lines Inc. Invest.MT5 账户交易品种： DAL 日期： 2024 年 1 月 24 日 时间线： 6 - 12 个月 进入水平： 43.00 美元 目标水平： 53.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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达美航空第四季度业绩

本月早些时候，达美航空发布了第四季度收益报告，以下是一些关键信息的亮点。

调整后收入为 136.6 亿美元，预期为 135.2 亿美元。

调整后每股收益为 1.28 美元，预期为 1.17 美元。

高级客舱收入增长 15%，超过标准客舱 10% 的收入增长。

与美国运通合作的收入增长 11%，达到 17 亿美元，占本季度总收入的 12% 以上。

预计 2024 年全年调整后每股收益在 6 美元至 7 美元之间。

尽管收入和盈利均超出预期，但达美航空股价在最近公布财报当天下跌了近 10%，投资者对未来一年的最新指引感到失望。

去年，达美航空宣布预计 2024 年每股收益将超过 7 美元。然而，在其第四季度收益公告中，这一指导被削减至 6-7 美元。

由于 2023 年旅行需求飙升，达美航空在 2023 年公布了创纪录的收入，并且该航空公司可能会在 2024 年再次受益于强劲的需求，因为国际航空运输协会 (IATA) 预测未来一年的旅行人数将创历史新高。

此外，作为航空公司主要收入来源的商务旅行正在复苏，高级客舱收入预计将在 2023 年实现强劲增长。

然而，预计 2023 年运营费用将增长 12%，2024 年将进一步上升，这将限制运营利润率。 此外，与许多航空公司一样，达美航空背负着大流行时期的大量债务。尽管调整后债务同比下降，但仍处于 290 亿美元的高位，而 2019 年底为 110 亿美元。

尽管如此，这些不利因素可能已经反映在该股的价格中。在 2024 年盈利指引的下限，达美航空目前的远期市盈率约为 6.3，远低于标准普尔 500 指数的平均水平。

此外，由于美联储预计将开始降息，该航空公司的核心业务及其与美国运通的信用卡合作伙伴关系可能会受益于消费者可自由支配支出的增加。

那么，考虑到所有这些，分析师们预计股价将何去何从呢？

达美航空股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对达美航空股票预测进行的分析师调查，目前对该股的评级为 11 个买入、0 个持有和 0 个卖出评级。达美航空股票预测的最高价格为 77.00 美元，最低目标价格为 43.00 美元。

达美航空股票预测的平均目标价为 53.00 美元。

资料来源： TipRanks – 2023 年 1 月 24 日

达美股票价格的交易思路示例

达美航空股价的交易思路示例如下：

在突破 43.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师平均目标价 53.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 6 - 12 个月

如果您购买 20 股达美航空股票： 如果达到目标 = 200.00 美元潜在利润 [(53.00 美元 - 43.00 美元) * 20 股]。



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图示：Admirals MetaTrader WebTrader – 达美航空 H1 图表。拍摄日期：2023 年 12 月 19 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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