英国央行行长称降息为时过早，重点关注秋季声明

十一月 23, 2023 06:22

随着英国央行行长为进一步收紧货币政策敞开大门，经济学家们的注意力转移到了英国，准备聆听下午晚些时候英国财政大臣的秋季声明。

一些媒体报道表明，秋季声明可能包括减税和减少福利。秋季声明的内容可能会影响英镑相对于竞争对手的价值。

英国央行行长称降息为时过早

英国央行行长 Andrew Bailey 在财政部委员会发表讲话时表示，市场低估了持续通胀的风险。英国央行行长显得“鹰派”，表示现在考虑降息还为时过早，而货币政策委员会成员 Catherine Mann 则指出，“我认为行动胜于雄辩，尤其是在与市场打交道时。这是我认为采取行动以表明对目标的承诺很重要的一个关键原因，”这意味着进一步加息可能是一种选择。

Andrew Bailey 表示，英国央行是最早提高借贷成本的央行之一，并补充说，每个人都应该关注 2% 的通胀目标，拒绝设定 3% 左右的新目标以适应当前金融状况的想法。受英国央行政策制定者言论影响，英镑兑美元汇率上涨，触及两个月高点。

澳大利亚央行会议纪要显示出对抗通胀的意愿

澳大利亚储备银行 (RBA) 周二公布了上次理事会会议纪要。市场分析师仔细审视了内容并指出，澳大利亚央行政策制定者似乎愿意采取进一步行动以控制通胀压力。会议纪要显示，澳大利亚央行于 11 月 7 日提高了借贷成本，以应对企业日益增长的成本上升可能转嫁给客户的心态。

该委员会成员指出，该国房价上涨可能表明货币政策并不是特别严格，并强调与其他经济体相比，基准利率仍然较低。

OPEC+ 成员国部长本周末开会讨论石油生产问题

OPEC+ 能源部长将于本周末举行会议，讨论石油产量水平并相应调整政策。一些大宗商品分析师警告称，可能会进一步削减石油产量，特别是沙特阿拉伯方面，而美国则增加了自己的产量，以弥补过去几个月 OPEC+ 决定造成的赤字。

摩根大通分析师在报告中表示，2024年布伦特原油价格可能保持平稳，平均每桶83美元。 该报告预测 2025 年油价将徘徊在每桶 75 美元左右。摩根大通经济学家预计俄罗斯和沙特阿拉伯将自愿减产/出口减产措施延长至 2024 年第一季度。

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