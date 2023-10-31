日本央行的货币政策决定损害日元

十一月 01, 2023 07:16

日本央行 (BoJ) 宣布维持利率不变，但并未将 10 年期日本国债收益率上限从 1% 提高至 1.25%，令市场参与者感到失望。受此影响，日元兑美元汇率承压。

欧盟统计局有关欧元区的报告显示，10 月份核心 HICP 年度通胀率如预期降至 4.2%，而 2023 年第三季度实际 GDP 年增长率为 0.1%。

其他消息方面，全球最大的石油生产公司之一英国石油公司 (BP) 宣布利润同比大幅下降，低于分析师的预期。英国石油公司随附的报告表明，欧佩克的产量限制和预期的需求反弹可能会支撑油价。

日本央行利率决定

日本央行一如预期维持借贷成本不变，但改变了描述 10 年期日本政府债券收益率上限的措辞。日本央行会后声明指出，“央行将把 10 年期日本国债 (JGB) 收益率的目标水平维持在 0% 左右，它将以这些收益率的上限 1.0% 作为参考来进行收益率曲线控制。”

日本央行行长 Kazuo Ueda 在讲话中表示，一旦政府政策公布，他将密切关注政府政策对通胀前景的影响。Ueda 指出，“在我们实现通胀目标之前，YCC 和负利率政策都将到位。”

德国 2023 年第三季度 GDP 下降

德国联邦统计局 (Destatis) 发布报告显示，今年第三季度该国 GDP 环比萎缩 0.1%。Destatis 分析师指出，2023 年第二季度 GDP 增速已从之前报告中提到的 0% 修正为 0.1%。

公布的负增长数据使德国经济距离衰退仅一步之遥。ING 分析师强调，“更糟糕的是，三年多后，目前经济仍难以高于大流行前的水平。仅这些数据就凸显出，德国经济至少已成为欧元区增长落后者之一。”

欧洲央行 Kazimir：“下个季度必须保持峰值”

欧洲央行 (ECB) 管理委员会成员 Peter Kazimir 驳斥了欧元区央行实施降息的希望。Kazimir 在讲话中指出，“加息周期结束的声音‘应该保持冷静’，现在宣布胜利并说工作已经完成还为时过早。”通胀上行风险尚未完全消散，需保持警惕。如果新的数据迫使我们这样做，我们可能会采取额外的紧缩措施。”

欧洲央行董事会成员重申，12 月和 3 月的通胀数据可能成为该行货币政策的里程碑。

您对宏观经济新闻交易感兴趣吗？通过我们的免费网络研讨会了解此方法如何发挥作用。与经验丰富的交易者见面并互动。观看实时交易并从中学习。

免费交易网络研讨会 收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会 免费注册

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。 请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。