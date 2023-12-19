日本央行维持利率和收益率曲线政策不变

十二月 20, 2023 06:46

正如经济学家所预期的那样，日本央行 (BoJ) 在上次理事会会议上维持利率不变。日本央行行长 Kazuo Ueda 指出，日本消费已显示出一些疲软，但总体仍在复苏，并补充说，他将观望明年春季的工资增长是否足以支撑消费。Ueda 还指出，“美联储降息阶段可能会对日本经济产生影响，包括汇率。”

其他消息方面，马士基和赫伯罗特等航运公司宣布，由于红海安全局势恶化导致航运路线中断，他们将立即改变所有原定航程。油价周一上涨了 1%，随后趋于稳定，高盛分析师认为，各公司将能够调整石油和天然气的运输方向。

日本央行利率决定

日本央行没有带来任何意外，在上午早些时候的董事会会议后维持借贷成本和收益率曲线控制政策不变。

会后公告称，“在国内外经济和金融市场不确定性极高的情况下，央行将耐心继续货币宽松政策，同时灵活应对经济活动、物价以及金融状况的发展。”

德国商业银行分析师表示，“USD/JPY 货币对实际上只会受到美元方面的推动。换句话说，归根结底，当 USD/JPY 下跌时，永远不会是日元走强，而是美元走弱 (例如，因为美联储降息预期正在上升，就像现在的情况一样)。如果日本央行希望日元走强，就只能希望美元走软。”

加拿大 CPI 通胀报告

今天晚些时候，加拿大统计局将发布 11 月份通胀报告。分析师预计，按年率计算，新的通胀率将降至 2.9%，比 10 月份的数字低 0.2%。然而，11 月份的通胀数据可能会高于加拿大央行 (BoC) 2% 的总体通胀目标。

通胀数据疲软可能意味着加拿大央行的货币紧缩政策可以对抗价格压力。加元兑美元汇率接近四个月高点，加拿大央行行长 Tiff Macklem 上周指出，“过去加息的影响将继续影响经济，抑制支出，限制增长和就业。不幸的是，这是解决剩余通胀压力所必需的。然而，这段经济疲软时期将为经济更加平衡铺平道路。我们预计明年晚些时候经济增长和就业机会将会增加，使通胀更接近 2% 的目标。”

中国人民银行利率决议

预计中国人民银行 (PBoC) 将于周三凌晨宣布货币政策决定。经济学家表示，中国央行将继续维持借贷成本不变。央行通过中期借贷便利 (MLF) 贷款向银行体系净注入 8000 亿元人民币 (1120.2 亿美元) 的新资金，这是有记录以来最大的月度增幅。

市场分析人士认为，明年央行将继续实施宽松货币政策，以提振经济。许多经济学家表示，中国将维持宽松的货币政策，包括刺激措施和降息。

英国 11 月 CPI 通胀

周三上午，英国国家统计局 (ONS) 将发布 11 月份通胀数据。经济学家预计，按年率计算，总体通胀率将达到 4.4%，低于 10 月份的 4.6%。核心通胀率可能从 5.7% 同比下降至 5.5%。

英国央行 (BoE) 副行长 Ben Broadbent 表示，“可能需要工资增长数据出现更持久、更明显的下降，然后我们才能安全地得出经济处于坚定下降趋势的结论。”Broadbent 还指出，“失业率表现的不确定性比往常更多一些。”

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