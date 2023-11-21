加拿大十月份通胀率可能下降

十一月 22, 2023 08:13

本周的日历在数据发布方面比较轻松，因为美国准备在周四庆祝感恩节。今天晚些时候，加拿大央行 (BoC) 和加拿大统计局将发布 10 月份 CPI 通胀报告。

中国人民银行 (PBoC) 维持借贷成本不变，因为预计在人民币持续走弱的情况下，央行将重点关注货币刺激措施对经济的影响。

加拿大央行和加拿大统计局将发布 CPI 报告

经济学家表示，按年化计算，加拿大 10 月份 CPI 通胀率降至 3.2%，再次下降，使其更接近加拿大央行的目标。值得注意的是，9 月份总体通胀率为 3.8%。

分析师指出，如果这一预测得到证实，这对加拿大央行理事会来说将是一个好消息，该理事会希望看到通胀持续下降。加拿大央行在最近两次董事会会议上维持利率不变，成为首批暂停货币政策紧缩的主要银行之一。

中国人民银行维持利率不变

昨天上午，中国央行宣布维持利率不变。这一决定符合市场预期。经济学家认为，央行做出这一决定是因为人民币贬值无法支持进一步宽松的货币政策，而政策制定者希望研究强有力的刺激计划对经济的影响。

消息公布后，彭博社分析师指出，“在中国人民银行上周维持利率不变后，中国商业银行周一决定维持最优惠利率稳定几乎已成定局。问题是，下一步会怎样？我们预计还会有更多宽松政策，但措施更多地侧重于刺激信贷增长，而不是降低借贷成本。”

德国央行：德国经济第四季度将萎缩？

德国央行发布的一项调查引发了人们对该国经济状况的更多担忧。该机构的经济学家表示，“2023 年第四季度经济产出可能再次小幅下滑”，并补充道，“德国经济将只能从对乌克兰战争爆发以来持续的疲软期中艰难复苏。”

报告提到，已经观察到了一些轻微改善的迹象，这些迹象可能会在新年开始后扭转局势。然而，德国央行分析师在评论全球经济活动时指出，没有证据表明全球工业增长持续改善。

德国商业银行：2024 年第一季度油价可能回升至 85 美元

由于过去几周油价下跌，德国商业银行分析师表示，2024 年第一季度油价可能徘徊在每桶 85 美元左右。

他们在评论石油市场的最新动态时写道：“由于沙特阿拉伯可能会在今年年底以后继续维持自愿减产，因此明年年初石油市场只会出现适度的供应过剩。由于需求上升，2024 年下半年甚至可能出现供应短缺，这将使沙特阿拉伯能够扭转减产计划。总体而言，布伦特原油价格预计将在 2024 年第一季度回升至每桶85美元，并在 2024 年底进一步升至每桶 90 美元。”

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