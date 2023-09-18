港元交易：您需要知道的

九月 18, 2023 18:49

香港是东西方交汇的地方之一。它位于中国东南部，曾是英国殖民地长达 150 年之久，但现在属于中国，建立了独特的联系。甚至香港的货币也称为港元 (HKD)。亚洲交易者可能对港元交易更为熟悉，但它肯定不如全球市场上日常交易的主要货币那么受欢迎。然而，香港经济具有韧性，仍然是亚洲大陆的经济中心之一。

在这篇文章中，我们将分享一些有关港元交易及其如何受到已实施的经济政策影响的有趣见解。

港元 (HKD) 与香港经济

如前所述，香港在 1841 年至 1997 年期间是英国殖民地。1997 年新界租借期满后，英国政府同意将整个领土移交给中国。香港由此成为一个特别行政区 (SAR)，至少到 2047 年。有人说，香港是中国人的生活价值观与西方的经济自由和立法理念相融合的地方。

据路透社报道，香港政府将 2023 年经济增长预测从之前的 3.5-5.5% 调整为 4.0-5.0%。政府经济学家在随附的声明中表示，困难的全球经济环境将继续影响出口，但“入境旅游和私人消费仍将是今年余下时间经济增长的主要动力”。

国际货币基金组织 (IMF) 分析师表示，虽然 2022 年经济陷入停滞，但 2023 年预计将是增长的一年。IMF 的报告指出：“在新冠疫情大爆发和美国货币政策收紧之后，香港特别行政区的经济复苏在 2022 年陷入停滞。但到 2023 年，实际 GDP 预计将增长 3.5%。在工资压力适度的情况下，预计到 2023 年底 CPI 通胀将逐步升至 2.5% 左右。”

香港金融管理局 (HKMA) 成立于 1993 年，是香港的中央银行机构。金管局的主要目标是在联系汇率制度框架内维持货币稳定，促进金融体系的稳定和健全，并协助维持香港的国际金融中心地位。

港元是香港的官方货币。香港的货币由政府和金管局监管下的三家本地银行发行。港元与美元挂钩的安排可以追溯到 40 多年前。有些人可能不知道的是，邻近的澳门也使用港元，因为它与澳门币 (MOP) 挂钩。

分析师如何看待港元表现

就表现而言，过去几周港元表现不佳。8 月份，港元兑美元汇率下跌 0.6%。这是过去 38 年来最差的月度表现。由于香港货币与美元挂钩，货币政策与美联储保持一致，香港的利率一直在上升。

作为最受交易者欢迎的指数之一的香港恒生指数今年上半年也出现了大幅波动。一些经济学家表示，中国经济反弹可能有助于该指数收复今年下半年的失地。

澳新银行的经济学家表示，在去美元化过程中，港元可以充当储备货币。他们在报告中指出：“港元与人民币挂钩并不会为中国的发展增加价值，因为已经有了离岸人民币市场。相反，港元是一种储备货币候选者，有坚实的金融基础设施和可自由兑换的汇率制度支持。港元的价值与参考资产挂钩，因此类似于“稳定币”。区块链技术和政府债券的代币化将提高其安全性，并使其对在数字时代寻求摆脱传统美元化制度的多元化投资者更具吸引力。”

法国巴黎银行的经济学家在一份报告中评论了港元的表现以及要求香港将该国的美元与中国人民币 (RMB) 挂钩的呼声：法国巴黎银行的经济学家在报告中写道："有人呼吁香港放弃美元，转而与人民币挂钩。尽管香港与中国大陆的经济一体化日益加深，但这似乎不是一个明智的选择，因为港元是开放资本账户下的硬通货币，而人民币是封闭资本账户下的软通货币。港元与人民币挂钩还意味着香港必须遵循中国的货币政策，在中国的货币政策管理成熟之前，此举对于保持国际信心来说是不可信的。”

港元交易和风险管理

港元是亚洲最强劲的货币之一，因为香港以其能够提供的高质量金融服务和富有弹性的经济而闻名。港元交易存在风险，初学者不应忽视。在最短的时间内可能会发生大量资金损失，因此如果您不想危及可用预算和财务目标，做好准备是唯一的解决方案。

学习如何交易并加深对风险管理工具的了解势在必行。经纪商提供广泛的教育工具来帮助您升级交易技巧。每个初学者都可以使用网络研讨会、电子书、博客、指南。这是在进行实际交易之前学习交易基础知识的最佳方式。

初学者不应进行没有风险管理的交易，因为这可能会让他们面临财务风险。流行的交易平台配备了风险管理工具，当市场走势不利于您的策略和目标时，这些工具可以发挥作用。学习如何使用止损单或任何其他类似工具将为您减轻一些压力，让您享受交易，同时最大限度地减少资金损失。永远不要忘记，知识是成功策略的关键之一。

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