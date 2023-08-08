中国通货紧缩担忧加深

八月 09, 2023 05:13

除了周三发布的中国通胀报告外，本周开始没有重大经济数据发布。投资者和交易者已经关注定于本周末发布的美国消费者物价指数 (CPI) 通胀和英国 GDP 数据。

上午早些时候，来自中国的贸易数据表明，对其经济复苏的担忧并非毫无根据。日本政府报告显示，贸易顺差达到 3280 亿日元，连续第五个月实现总体盈余。

7 月中国 CPI 通胀回落？

本周三，投资者将有机会仔细研究中国 7 月份的 CPI 通胀报告。经济学家表示，CPI 通胀率按年下降了 0.5%，但预计环比将稳定在 0%。中国经济在 2023 年初重新开放后似乎陷入困境，政府誓言要通过各种经济政策提振经济。

ING 分析师在 8 月 3 日发布的报告中写道：“我们预计中国7月CPI将几乎保持不变，因为政府最近采取的措施尚未完全生效。尽管中央政治局重申了对经济的支持，但我们仍在等待上述措施的进一步细节。与此同时，我们预计 PPI 通胀仍将维持负值。尽管最近油价上涨，但正如本周发布的数据 (财新和房地产价格) 所证明的那样，采矿和制造业价格可能会进一步下降。”

7月份中国进出口大幅下滑

中国海关公布，7 月份出口额按年率计算下降了 14.5%，进口额下降 12.4%。这两个数字均低于分析师的预期，分析师此前预计出口额将下降 12.5%，进口额将下降 5%。

CNBC 报道称，中国对美国出口额同比下降 23.1%，对欧元区出口额下降 20.6%。经济学人智库的经济学家告诉路透社记者，“经济学家可能误解了大宗商品的价格因素，而大宗商品在中国进口中占主导地位。例如，中国正在以较低的价格进口更多的石油，导致 7 月份原油数量加速，但进口额放缓。谷物和大豆的情况也是如此。”

油价创 4 个月新高

在俄罗斯主要石油出口中心遭受袭击以及沙特阿拉伯和俄罗斯扩大减产之后，本周开始，油价飙升至过去四个月以来的最高水平。沙特阿拉伯宣布将石油减产期限延长至 9 月底，该国消息人士称减产可能会延长或增加并延长。

花旗大宗商品分析师对 CNBC 记者表示，俄罗斯和沙特阿拉伯可能会在 10 月份增产，而“本季度油价最多将达到每桶 90 美元”。花旗专家表示，“我们只是没有看到需求增长那么惊人”，并补充说“中国需求不会出现如此巨大的增量增长”。

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