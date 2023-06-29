挪威克朗交易：2023 年上涨还是下跌？

六月 30, 2023 06:53

挪威克朗 (NOK) 在交易者中不像欧元或英镑那么受欢迎。然而，它是与欧洲最强大经济体之一相关的货币，而一些挪威克朗与美元单一货币的货币对也不会被交易者忽视。

该文章旨在向初学者提供有关挪威克朗、挪威经济的信息，并分享一些分析师的预测。

挪威克朗和挪威银行

1875 年，挪威克朗取代了 speciedaler。1992年底，由于挪威货币受到投机者的攻击，挪威央行决定放弃固定汇率制度，转而采用浮动汇率制度。

挪威银行成立于 1816 年，是欧洲最古老的央行之一。挪威央行的主要目标是促进金融稳定，同时还管理政府养老基金，挪威石油收入产生的剩余财富存放在该基金中。政策利率是挪威央行稳定通胀和挪威经济发展的主要工具。

挪威克朗兑欧元

根据国际清算银行的数据，挪威克朗是全球第 14 大交易货币。最受欢迎的货币对是欧元兑挪威克朗和美元兑挪威货币。

图示： Admirals MetaTrader 5 - EUR NOK 每月图表。日期范围：2018 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 27 日。拍摄日期：2023 年 6 月 27 日。过去的表现并不代表未来的结果。

月度图表显示，挪威克朗兑单一货币在 2021 年 12 月至 2022 年 2 月期间走强，在 2022 年第二个月初创下两年高点。

图示： Admirals MetaTrader 5 - EUR NOK 每日图表。日期范围：2023 年 4 月 23 日至 2023 年 6 月 27 日。拍摄日期：2023 年 6 月 27 日。过去的表现并不代表未来的结果。

然而，此后克朗兑欧元汇率不断下跌，交易价格为 11.85 克朗 (6 月 27 日)，成为今年表现最差的 G10 货币。

挪威央行将利率提高至 15 年来新高

6 月 22 日，挪威央行将利率提高至近 15 年来的最高水平，超出了分析师的预期，以应对通胀压力。挪威央行董事会表示，八月份可能会进行新的加息。

挪威央行行长 Ida Wolden Bache 指出，“如果我们不提高政策利率，物价和工资可能会继续快速上涨，通货膨胀将变得根深蒂固。”

挪威央行何时停止加息？

北欧联合银行经济学家在评论挪威央行的决定时表示，“今天的鹰派决定表明挪威央行是认真的，并且担心通胀根深蒂固。鉴于通胀明显高于预期，这一决定是合理的。挪威克朗疲软和工资增长高于预期将使未来通胀前景进一步恶化。挪威克朗疲软也给挪威经济带来持续压力。”

道明证券市场分析师在一份报告中指出，“挪威央行在今天的会议上加快了加息步伐，加息 50 个基点至 3.75%。除了鹰派加息之外，央行还大幅上调了宏观和利率预测。今天 (6 月 22 日) 的决定是挪威央行的一份强有力的声明，该行明确表明它已准备好采取一切必要措施使通胀回到目标水平。”他们在报告中表示，预计 8 月和 9 月将再加息两次 25 个基点，最终利率达到 4.25%，并强调“虽然我们认为风险大致平衡，但不确定性很高。”

丹斯克银行的一份报告称，未来几个月欧元兑挪威克朗可能走强。“短期内，挪威克朗将对全球投资环境的消息非常敏感，全球环比增长疲弱和全球流动性状况收紧的结合对挪威克朗来说很少是一个好的组合。我们预计挪威央行将大幅下调 8 月份的财政挪威克朗外汇销售量，但在此之前财政外汇交易错配将导致挪威克朗脆弱。因此，我们在未来几个月维持 EUR/NOK 的上行趋势，然后再根据欧元的强势消退和挪威克朗在 2023 年卷土重来的情况下走低。”他们在报告中写道。

ING 分析师强调，挪威央行在支持克朗的努力中已变得“鹰派”，这表明可能即将采取更多紧缩举措。荷兰央行经济学家在 6 月 22 日发布的报告中指出：“央行不仅比本次会议走得更远，而且现在还暗示今年晚些时候利率将达到 4.25% 的峰值，比之前的预期高出约 60 个基点。按照历史标准，这是一个相当大的修改。5 月底，按贸易加权计算，挪威克朗相对于央行 3 月份的假设下跌了 5.5%，不过最近几天这一差异已缩小。根据该银行的模型，这种疲软还需要更高的利率。”

挪威克朗交易和风险管理

挪威克朗是旧大陆不太受欢迎的货币之一。它在全球金融市场上可能不像欧元那么重要，也不像瑞士法郎那样成为稳定的灯塔，但它是与欧洲最强大的经济体之一相关的货币。

交易货币对涉及风险，尤其是对于初学者而言。仅仅因为欧元兑挪威克朗或美元兑挪威克朗货币对不属于主要货币对，并不意味着风险较小。初学者交易者应仔细研究外汇市场，提前计划自己的行动，并在执行策略时谨慎行事。

仔细的交易计划可以帮助初学者更接近实现其财务目标，但对于想要建立全面策略的交易者来说，使用风险管理工具至关重要。例如，止损单等风险管理工具可以帮助初学者交易者保护其资金免受意外下滑或错误决策的影响。学习如何使用它们取决于您愿意学习多少，因为教育内容的来源有很多，例如网络研讨会、电子书、详细的操作博客和研讨会。经验丰富的交易者敦促初学者通过使用风险管理工具来保护他们的策略，那么为什么不听从他们的建议呢？

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。