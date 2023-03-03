铂金会在 2023 年大放异彩吗？

三月 04, 2023 03:49

铂金交易和该金属的价格波动经常成为金融新闻的头条。铂金是最受交易者欢迎的商品之一。铂金属于贵金属组。新手交易者可能想知道为什么铂金是最近的热门话题。本新闻旨在为您提供有关铂金的有意义的信息，从而扩大您的交易视野。

铂金基本面

铂金是一种稀有、稳定的金属，由于其多样化和独特的化学和物理特性，常用于珠宝以及医疗、电气和化学应用。

铂金是地壳中较为稀有的元素之一。它可能存在于一些镍和铜矿石中，此外还有一些原生矿床，其中大部分位于南非，约占世界产量的 80%。由于它在地壳中的稀有性，每年只生产几百吨。由于它有几个重要的应用，它的价值非常高，是最重要的贵金属商品之一。

开采的铂金有一半以上用于催化转化器，催化转化器是汽车的部件，可将有害气体转化为毒性较小的排放物。根据美国地质调查局 (USGS) 的数据，全球每年生产的 853 万盎司铂金中，超过 30% 来自回收来源。

交易铂金：价格波动

2020 年 3 月 16 日，铂金价格暴跌近 27%，触及 18 年低点，原因是在美联储第二次紧急降息未能平息市场对冠状病毒的担忧后，投资者抛售贵金属以换取现金。

图示：2023 年 3 月 2 日拍摄的 Admirals MetaTrader 5 - 铂金 (100 盎司) 兑美元月度图表。日期范围：2018 年 1 月 1 日 - 2023 年 3 月 2 日。过去的表现不是未来结果的指标。

2022 年初，现货铂金价格约为每盎司 957 美元。乌克兰战争推动铂金价格在 2 月 27 日达到每盎司 1,121 美元，因为各国对俄罗斯实施制裁，俄罗斯是仅次于南非的世界第二大供应国。

图示：2023 年 3 月 2 日拍摄的 Admirals MetaTrader 5 - 铂金 (100 盎司) 兑美元日线图。日期范围：2022 年 10 月 7 日 - 2023 年 3 月 2 日。过去的表现不是未来结果的指标。

然而，铂金价格在接下来的几个月里下跌，在 8 月 28 日触及 2022 年的低点 (每盎司 837 美元)。在 2022 年的最后几个月，铂金价格收复了一些失地，年底收于每盎司 1,068 美元左右。

德国商业银行：短期内上行空间有限

德国商业银行的分析师在一份报告中写道：“我们认为短期内上涨潜力有限。到明年年中，铂金的交易价格应为 1,050 美元。随着金价上涨，铂金下半年应会继续上涨，年底交投于 1150 美元。届时与黄金的价差将为 700 美元，这意味着铂金将在一定程度上赶上黄金。”

三菱公司：铂金对绿色能源转型至关重要

铂金是一种用于电解的关键金属，电解是将氢气从水分子中分离出来的过程。据一些能源分析师称，作为绿色能源转型一部分的氢需求可能为铂金提供长期支撑。三菱公司的贵金属分析师在他们的 2023 年展望预测中写道：“铂金将继续吸引新的购买，并可能在氢能行业的支持下吸引投资兴趣。”

2023 年铂金供应短缺？

标准工行市场分析师在 2023 年 LBMA 调查中的一份报告中指出，“在供应方面，由于南非矿山停电和维护，2023 年铂金矿产量将继续受到限制。全球铂金市场今年将转为短缺。”

根据道明证券 2023 年铂金价格预测，2023 年第一季度铂金价格可能跌至 875 美元，但到第四季度末将升至 1100 美元。

教育和新手交易者

从事交易是有风险的。新手交易者应该知道，金融市场可能非常不稳定，价格有时会比预期波动得更快。这种波动可能会创造机会，但也可能会带来更高的风险。由于新手交易者缺乏经验，犯错的可能性会急剧增加。错误可能导致来之不易的资金损失。

建立全面的交易策略应包括风险管理。然而，如果您刚刚开始探索交易世界，您如何才能设计出正确的交易策略呢？最好的办法是研究基础知识。您应该学习基本的交易术语以及交易条件如何影响您的策略。

网上有大量资源可供您使用。一些经纪商提供由行业专家编写的网络研讨会、研讨会、电子书和文章等资源。您的主要目标应该是阅读和理解交易的运作方式以及如何使用尖端的风险管理工具来降低风险。专注于提高您的交易知识。然后，将更容易制定策略并利用风险管理工具来降低将预算和财务目标置于危险之中的可能性。

本材料不包含也不应被解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。