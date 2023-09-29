智利比索交易：您需要了解的

九月 29, 2023 20:00

智利是拉丁美洲 (LATAM) 国家之一，有着有趣的政治历史，但这并不妨碍它成为该地区崛起的经济体之一。尽管智利的货币历史在过去也曾动荡不安，但它似乎在拉美和拉丁美洲其他经济体中脱颖而出。对于将拉美货币添加到交易组合的交易者来说，智利比索 (CLP) 兑美元等主要货币的交易并不罕见。

我们将与您分享一些有关智利比索和智利经济的有趣见解，这些见解可以帮助您形成观点并决定是否要将货币纳入您的交易策略。

目录 智利比索和智利经济名人录

智利央行和智利比索

交易智利比索及其表现

分析师对智利比索和经济的预测

交易智利比索时的风险管理

智利比索和智利经济名人录

智利是拉丁美洲地区的经济领导者之一。值得一提的是，智利是世界上最大的铜生产国，也是全球锂生产的重要贡献者，位居第二大生产国。

世界银行表示，“智利在发展方面有着公认的记录，近几十年来经济充满活力。然而，增长速度一直在放缓，生产力和公平方面的进步停滞不前。考虑到一些惯性因素，短期内通货膨胀率可能会居高不下，但在负产出缺口和成本压力减弱的情况下，预计到 2024 年底，通货膨胀率将向目标值靠拢。”

国际货币基金组织 (IMF) 表示，“在充满挑战的外部环境下，智利经济正接近调整周期的尾声，以实现更可持续的增长和更低的通胀。当局正在实施非常有力的政策，以保持宏观经济稳定并重建缓冲区。政府的改革目标是增加税收、减少不平等、改革养老金和医疗保健，以及促进绿色经济。”

经济合作与发展组织 (OECD) 分析师在一份有关智利经济的报告中指出，“2023 年中央政府赤字将占 GDP 的 2.0%，2024 年将占 GDP 的 2.1%，这不会威胁债务的可持续性。央行继续收紧政策，以抑制通胀和控制通胀预期，将政策利率上调至 11.25%，并承诺维持这一水平，直至通胀明显趋向目标。”

他们还补充说，“2023 年实际 GDP 将收缩 0.1%，但 2024 年将反弹 1.9%。疫情相关支持措施的退出和紧缩的货币条件将抑制 2023 年的消费和投资，但这些影响到 2024 年初应该会减弱。”

8月中旬公布的统计数据显示，智利经济连续三个季度萎缩，投资大幅下降。该报告显示，2023 年 4 月至 6 月期间 GDP 年化收缩率为 -1.1%。央行8月份调查的经济学家预计，年底 GDP 将下降 -0.50%。如果这一预测成真，智利将成为少数几个在 2023 年出现负增长统计数据的拉美国家之一。

智利央行和智利比索

智利央行 (Banco Central de Chile) 成立于 1925 年。智利央行的目标之一是确保货币稳定，即长期保持低通胀和稳定。该银行还促进金融体系的稳定和效率，确保内部和外部支付的正常运作。据其网站称，智利央行“采取了具有通胀目标和浮动汇率政策的货币政策制度。该制度下设定的目标是，年度通胀 (以 12 个月期间 CPI 的百分比变化衡量) 大部分时间保持在 3% 左右，容忍范围为 +/- 1%。”

智利比索由央行发行，当前版本自 1975 年以来一直在流通。1974 年至 1979 年间，智利比索被允许在爬行区间内浮动，此后在接下来的三年内以固定汇率与美元挂钩。1984 年，智利比索又回到了可调整的爬行区间，直到 1999 年，智利比索才被允许对美元自由浮动。

交易智利比索及其表现

自 2018 年以来，智利比索兑美元的表现受到经济因素的影响，特别是铜价的波动，以及面对外部压力保持稳定的努力。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 美元 CLP 月度图表。日期范围：2017 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日。拍摄日期：2023 年 9 月 28 日。过去的表现并不代表未来的结果。

美元兑智利比索汇率在一段时间内保持相对稳定，但随着智利重要出口产品铜价下跌，美元兑智利比索面临挑战。这一下跌对智利比索产生了负面影响，导致其兑美元汇率走软。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 美元 CLP 每日图表。日期范围：2023 年 6 月 6 日至 2023 年 9 月 28 日。拍摄日期：2023 年 9 月 28 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2023 年 7 月，智利央行宣布 14 年来最强降息，降息 100 个基点，从 11.25% 降至 10.25%，帮助美元兑智利货币走强。

分析师对智利比索和经济的预测

ING 的货币分析师在 9 月初发布的一份报告中表示，智利已开始大规模货币宽松周期。“继 7 月份放松 100 个基点之后，智利央行在 9 月份又降息 75 个基点。目前政策利率为 9.50%。预计政策利率将在年底前降至 7.75/8.00%，会议将于 10 月和 12 月举行。信心十足的降息是基于两年期通胀预期稳定在 3% 的事实。但目前核心通胀率仍超过 8%。如果核心汇率下跌速度不如预期，且央行仍降息，中电可能会受到更严重的打击。外部环境对拉美货币并不有利。他们指出：“但如果我们对美元的判断是正确的，USD/CLP可能会在今年晚些时候小幅走低。”

9 月中旬，摩根士丹利的分析师似乎对智利的欧元和美元债券持乐观态度，理由是“与大多数投资级债券相比，其估值较低、短期内发行量不足、宏观背景持续复苏”。他们表示，政治风险也有所下降，政府被迫缩减增税计划。”

富国银行的一份报告称，智利央行可能会比金融市场预期更积极地降息。更具体地说，富国银行分析师表示，“智利和巴西的政策制定者似乎对积极放松货币政策感到足够放心。因此，我们下调了智利央行政策利率预测，以反映政策制定者的立场，目前我们认为智利隔夜利率目标可能会在今年年底降至 7.25%。

交易智利比索时的风险管理

与外汇市场上的所有其他货币一样，交易智利比索也存在风险。虽然正确的举措可以让您更接近实现财务梦想，但错误的举措可能会让您付出高昂的代价，并成为您的财务计划的负担。作为初学交易者意味着您可能不知道在波动的市场中航行的危险。

有多种方法可以缩小与经验丰富的交易者之间的差距；其中之一是教育。研究交易的运作方式及其基本原理会花费您一些时间，但从长远来看可以为您节省一些钱。现在您可能想知道开始学习需要什么？您所需要的只是访问教育材料，例如由经验丰富的交易者编写的操作指南、视频、电子书和交易文章。经纪商确实提供进入教育中心的机会，因此并不缺乏资源。

降低交易风险的另一种方法是使用交易平台中嵌入的风险管理工具。通过利用这些工具并使它们成为您策略的一部分，如果市场走势与您的计划背道而驰，您也许可以节省一些辛苦赚来的资金。了解如何使用风险管理工具 (例如止损订单)，帮助您在执行交易策略时最大程度地减少焦虑和压力。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。