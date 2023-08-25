捷克克朗交易：您需要了解的

八月 26, 2023 06:20

捷克共和国和波兰等东欧国家的经济在过去几年中变得越来越强大，并迅速采用了欧盟 (EU) 标准。捷克共和国没有加入欧元区，因为它保留了捷克克朗，以便能够随意改变货币政策。捷克斯洛伐克解体 30 年后，捷克已成为欧盟最具竞争力的经济体之一，其中包括重工业，如汽车生产线等。

在本文章中，我们将分享一些有关捷克克朗和该国经济交易的宝贵见解，这些见解可以帮助新手交易者形成对该货币未来潜力的看法。

捷克经济展望、捷克国家银行和捷克克朗

经济合作与发展组织 (OECD) 在其《2023 年经济调查》中预测，今年捷克 GDP 增长率为 0.1%，随着全球经济可能复苏，2024 年的增长率将回升至 2.4%。

经合组织的报告比捷克当局的报告更为乐观。财政部预测下降 0.5%，捷克国家银行 (CNB) 预测下降 0.3%。自 2022 年中期以来，该国一直处于衰退之中。经合组织报告显示，今年通胀率将达到 13.0%，而财政部的预测为10.4%，捷克国家银行的预测为 10.8%。经合组织预测 2024 年的通胀率将降至 4.1%。经合组织表示，捷克共和国是欧盟核心通胀最高的国家之一，而且通胀基础广泛且根深蒂固。其分析师表示，到 2024 年底，通胀率才能接近央行 2% 的目标。

捷克国家银行 (CNB) (捷克语：Česká Národní Banka) 于 1993 年捷克斯洛伐克解体后成立。CNB 的使命是维持物价稳定、维护金融稳定并监督捷克共和国金融体系的健全运行、发行纸币和硬币、管理货币流通、管理银行之间的清算、以及监督各实体在金融市场上运作。

1993 年捷克斯洛伐克解体后，捷克克朗 (CZK) 取代了捷克斯洛伐克克朗。捷克克朗是欧盟八种货币之一。虽然捷克的经济似乎强大到足以采用单一货币，但捷克共和国内部似乎对这一举措有强烈的反对意见。

捷克克朗交易：表现如何

正如月度图表所示，自 2019 年以来，捷克克朗兑美元汇率出现多次波动。就在欧洲开始封锁之前 (2020 年 3 月)，1 美元兑换 24.8 捷克克朗。捷克货币走强，于 2021 年 5 月触及数月低点，兑美元汇率为 20.7 捷克克朗。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 美元捷克克朗月度图表。日期范围：2019 年 5 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。拍摄日期：2023 年 8 月 24 日。过去的表现并不代表未来的结果。

然而，美元兑捷克克朗开始上涨，并于 2022 年 9 月触及 2 年来的历史新高，交易价格为 25.0 捷克克朗。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 美元捷克克朗每日图表。日期范围：2023 年 6 月 14 日至 2023 年 8 月 24 日。拍摄日期：2023 年 8 月 24 日。过去的表现并不代表未来的结果。

过去几个月有利于克朗，自今年年初以来，克朗兑美元汇率在 21.0-22.0 之间波动。

分析师对捷克克朗的预测

汇丰银行分析师在给投资者的报告中评论捷克央行的货币政策时写道：“我们认为，我们现在已经到了这样的阶段：当前的增长与通胀组合不再证明如此紧缩的货币条件是合理的。事实上，在 8 月份的会议上，央行宣布终止其外汇干预制度。最新的货币政策委员会会议纪要显示，所有成员都同意不急于降息。对我们来说，相对鹰派的利率立场表明，央行尚未准备好通过政策利率放松政策。”

德国商业银行的经济学家预计 EUR/CZK 汇率今年将小幅走低，然后在 2024 年再次扭转这一趋势。他们在报告中写道：“央行 (CNB) 宣布结束其外汇干预制度。这意味着央行不会利用外汇干预来防止货币疲软。但是，由于最近没有使用任何干预措施，因此这没有实际影响。此外，如果出现新的紧急情况，CNB 可以再次发布公告并重新启动干预措施。因此，市场本能反应导致的任何货币疲软都可能在未来几个季度发生逆转。”

关于明年的预测，他们表示：“2024 年，我们看到克朗进一步贬值的风险。主要风险是通胀可能无法完全降至目标水平，这将再次影响 CNB 的信誉。更重要的是，政府和央行之间爆发了争议，因为后者批评扩张性财政立场是高通胀的罪魁祸首。如果通胀如我们预期的那样顽固，这样的事态发展可能会在明年再次增加捷克克朗的波动性。”

ING 关于捷克共和国通胀的一份报告指出：“董事会认为，通胀路径的不确定性是目前的主要风险。随着央行在 11 月份首次降息，我们的预测在一段时间内保持不变。我们认为条件是 9 月份通胀率同比接近 7%，这是我们的预测。这应该会让董事会相信明年 1 月可以实现通胀目标。然而，如果情况不清楚，董事会可能会等待 1 月份的通胀，这意味着将降息推迟到 2024 年 2 月或 3 月。”

如何降低捷克克朗交易时的风险

如果您决定将捷克克朗添加到您的交易组合中，您应该始终记住外汇交易涉及风险。如果您的计划因市场走势对您不利而未能实现，您可能会在此过程中损失资金。因此，新手交易者在进行交易时应该非常小心。

降低风险的方法之一是增加交易知识。经纪商提供大量的教育材料和工具，如电子书、网络研讨会、博客和指南，介绍如何在交易的同时最大限度地降低风险。了解交易如何运作以及哪些危险可能影响其财务计划的交易新手能够根据自己的目标修正策略。

有时，没有正确的工具，知识可能是不够的。特别是在交易中，拥有必要的风险管理工具是必不可少的，因为没有这些工具，失败的几率就会增加。经纪商通常会提供一套风险管理工具，如止损单，可以在市场波动时止损资金损失。将知识与合适的风险管理工具结合起来，可以在减少压力和焦虑的情况下提供有价值的交易体验。

您对宏观经济新闻交易感兴趣吗？通过我们的免费网络研讨会了解此方法如何发挥作用。与专家交易者会面并互动。观看实时交易并从中学习。

免费交易网络研讨会 收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会 免费注册

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。