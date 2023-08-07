匈牙利福林交易：您应该知道的

八月 07, 2023 19:00

有些人可能不知道匈牙利福林 (HUF) 是匈牙利的官方货币。匈牙利福林不像美元或英镑那样是世界上交易量最大的货币之一。然而，在交易界，匈牙利福林兑主要货币的交易并不罕见。尽管匈牙利是欧洲相对较小的经济体，但它正在努力提高自己的地位和地位。

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匈牙利经济和福林

多年来，匈牙利属于东欧集团，这意味着经济活动受到严重限制，追随现代经济并与之竞争的能力较弱。三十多年前，随着欧盟的解体，匈牙利在经济发展方面苦苦寻找自己的出路，因为它必须涉足很多领域来提高自身能力。

然而，随着匈牙利位于非洲大陆中心的地缘战略位置发挥着至关重要的作用，情况发生了变化。匈牙利目前在主要经济体中排名第 58 位。在 2022 年全球创新指数中，匈牙利以 39.8 分排名第 34 位。匈牙利投资促进局 (HIPA) 指出，“外国投资者对匈牙利经济的信任从未动摇，2022 年投资额达到 65 亿欧元，创匈牙利投资促进历史新高。总共完成了 92 笔大型外国直接投资交易，创造了约 15,000 个新就业岗位并保留了数以万计的就业岗位。”

匈牙利国家银行 (Magyar Nemzeti Bank - MNB) 是匈牙利的中央银行，成立于 1924 年。根据其网站，其使命是“实现并维持价格稳定”。(...) 在不影响其主要目标的前提下，匈牙利国家银行应支持维护金融中介体系的稳定，增强其复原力，为经济增长做出可持续的贡献；此外，多国央行应利用其掌握的工具支持政府的经济政策及其与环境可持续性相关的政策。”

匈牙利央行还负责发行匈牙利福林。福林得名于意大利城市佛罗伦萨，而这个词在奥匈帝国时期被匈牙利人用来形容帝国货币，在德语中被称为“Gulden”。1946 年，第二次世界大战刚结束，匈牙利国家银行推出了福林。

匈牙利尚未具体说明何时以及是否采用欧元。匈牙利国家银行现任行长曾表示，他不愿意放弃匈牙利在企业税收方面的独立性。据路透社报道，“财政部长 Mihaly Varga 表示，匈牙利正在努力满足加入欧元区的条件，但没有采用单一货币的目标日期，该问题目前尚未列入议程。”

匈牙利福林的表现

匈牙利福林兑美元和欧元的表现有所好转。正如您在下面的 USD/HUF 月度图表中看到的那样，匈牙利货币在 2022 年初之前表现良好，兑美元汇率低于 335 匈牙利福林。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD HUF 每月图表。日期范围：2019 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 3 日。拍摄日期：2023 年 8 月 3 日。过去的表现并不代表未来的结果。

遗憾的是，接下来的 6 个月对匈牙利福林来说并不好，该货币大幅贬值，兑美元汇率于 2022 年 12 月跌至多年低点 (431 匈牙利福林)。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD HUF 每日图表。日期范围：2023 年 5 月 30 日至 2023 年 8 月 3 日。拍摄日期：2023 年 8 月 3 日。过去的表现并不代表未来的结果。

欧盟经济体负面消息不断传出，加上匈牙利央行放松货币政策并持续降息，匈牙利福林自 7 月中旬以来兑美元和欧元汇率再次下跌。

析师对匈牙利福林和匈牙利货币政策有何看法？

欧盟委员会 (EC) 在一份报告中表示，“受基数效应、大宗商品价格下跌、近期货币升值和消费者需求疲软的推动，通胀率将在接下来的几个季度放缓。年平均通胀率预计将从 2022 年的 15.3% 上升至 2023 年的 16.4%，然后在2024 年下降至 4.0%。”

匈牙利国家银行目前正与欧盟最高的通胀率作斗争，6 月份的通胀率为年率 20.1%，而经济正在放缓。由于高利率实际上抑制了借贷，该银行启动了政策宽松周期。在最新的董事会会议上，匈牙利国家银行政策制定者降低了利率，强调有利的环境允许放松货币政策，但补充说，“在当前环境下，为了实现价格稳定，有必要采取紧缩的货币条件。”

荷兰国际集团 (ING) 分析师在 7 月 25 日发布的一份报告中评论匈牙利国家银行的决定时写道：“由于新的通胀报告包含央行最新的通胀前景，9 月的利率制定会议也将至关重要。新的预测将为央行提供决定的腹地，并可能透露其下一阶段宽松政策的总体计划。本着谨慎的精神，我们的基本方案是在 9 月份发出关于即将到来的新阶段的口头信号，并在 10 月份继续采取象征性的步骤。”

德国商业银行分析师在 7 月 11 日发布的一份报告中分析匈牙利福林的前景时表示：“我们预计福林将在年底前收复部分失地，因为通胀可能会以比匈牙利国家银行降息速度更快的速度放缓，因此实际利率的负值将减少--在这个窗口期，我们认为 EUR/HUF 的汇率将在 365 的区间内。但是，我们预计福林随后会在 2024 年走弱，因为：匈牙利比波兰或捷克共和国更容易发生通货膨胀，当 2024 年通货膨胀顽固时，这将再次压低匈牙利的实际利率。匈牙利与欧盟委员会在欧盟资金问题上的争议仍然岌岌可危。最新的政府指导意见表明，此类条件不会很快得到满足。在这方面风险较高。”

Erste 银行的经济学家表示，“财政部长 Varga 最近发表的言论，货币稳定而不是贬值应该符合匈牙利的利益，这可能表明政府不会要求任何过度的货币宽松，这可能会导致匈牙利福林贬值。”

匈牙利福林交易时的风险管理

现在您已经了解了有关匈牙利福林的一些有价值的信息，您可能正在考虑将其添加到您的交易投资组合中。然而，由于您可能是新手交易者，您应该记住交易涉及风险。这意味着良好的准备和对交易技术和策略的透彻研究可以让您更接近您的目标。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。