加元交易：您需要知道的

七月 15, 2023 03:43

美元符号 ($) 是世界上最著名的符号之一。加元和澳元是继美元之后最受欢迎的货币。加元与美元、欧元和英镑的货币对经常被添加到交易者的投资组合中，作为多元化策略的一种方式。

值得注意的是，加拿大是世界第四大石油生产国和出口国。加拿大还拥有丰富的天然气、矿产、木材等资源，因此一些经济学家指出，加元往往与大宗商品价格相关。

在我们的文章中，您将有机会通过阅读一些有关加元的有趣信息以及重要机构分享的一些预测来了解加元。

加元和加拿大央行

加元 (法语为 Dollar canadien) 是加拿大的官方货币。加元的符号是 $，代码是 CAD，而一些交易者倾向于将其称为“Loonie”，这是一加元硬币上的潜鸟图像所起的昵称。1867年，加拿大省、新不伦瑞克省和新斯科舍省联合组成联邦，命名为加拿大。因此，它们各自的货币合并为单一的加元。根据国际清算银行 (BIS) 的一项调查，加元是世界第七大交易货币。

加拿大银行 (BoC) 成立于 1934 年。加拿大央行理事会的使命是执行货币政策和促进安全高效的金融体系。加拿大央行理事会每年召开八次会议，决定利率和货币政策实施相关事宜。

加拿大央行加息

7 月 12 日，央行宣布决定加息 25 个基点。这是自 2022 年 3 月以来第十次加息，利率升至过去 22 年来的最高水平。加拿大央行的举措符合经济学家的预期，因为提高借贷成本是控制经济过热、面临高通胀数据和强劲劳动力市场的一种方式。

加拿大央行行长 Tiff Macklem 在会后新闻发布会上表示，该行预计通胀将会放缓，但可能要到 2025 年中期才能达到 2% 的目标。加拿大央行行长还提到，考虑到当前的经济状况，现在谈论任何降息还为时过早。

加元表现

过去三年，加元兑美元汇率出现大幅波动。加元于 2020 年 3 月初触及 4 年来的低点，交易价格为 1.40 美元。

加元复苏，于 2021 年 5 月触及 6 年新高，兑美元汇率为 1.20 美元，但此后一直在下跌。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD CAD 每日图表。日期范围：2023 年 4 月 17 日至 2023 年 7 月 12 日。拍摄日期：2023 年 7 月 12 日。过去的表现并不代表未来的结果。

今年上半年，加元在 G10 主要货币中表现中等。7 月 12 日的加息以及对货币政策收紧的预期帮助加元兑美元升值。

交易加元：分析师预测如何

道明证券的经济学家表示，加元可能会受益于今年下半年美元的潜在贬值。“对于加元来说，它可能会受到美元整体疲软的推动，这可能会在不久的将来升至 1.30。尽管如此，请记住，加拿大央行将像其他央行一样坚持数据依赖。反过来，他们也不太可能承诺再次加息，这也为最后一次加息敞开了大门。考虑到这一点，鉴于我们对美国下半年经济增长放缓的预期，我们还认为加元在交叉盘上可能会失去一些吸引力。他们指出：“我们预计下半年美元将进一步下滑，这肯定会让加元受益，但这并不是应对美元进一步下滑的最佳方式。”

麦格理期货美国分析师似乎对下半年加拿大经济的增长不太乐观。“我们对 2023 年下半年的悲观看法仍然基于加拿大将遭受比美国更严重的经济放缓的前景。利率上升已经发生，随着固定利率抵押贷款以更高的利率展期，家庭将开始感受到压力。到目前为止，这种影响一直被推迟，因为银行试图延长新抵押贷款的期限，以减轻负债过重的家庭的支付负担。但这有其局限性，”他们在报告中写道。

ING 货币专家强调，加元可能会受到美国经济增长预测潜在负面修正的影响。在这家荷兰银行的报告中，他们写道：“我们在加拿大央行之前对 USD/CAD 的预测将 1.30 作为第三季度末的目标。我们现在认为今年夏天早些时候触及 1.30 的可能性相当高。今年晚些时候，美国增长预期的负面重估以及美联储在 2023 年末的预期降息可能会对加元产生负面影响，我们预计今年晚些时候加元将落后于其他顺周期货币。但加拿大央行新的紧缩政策意味着美元兑加元到年底可能会接近 1.25，而不是 1.30。”

大宗商品价格下跌会影响加元吗？

NBC市场部门的市场分析师指出，潜在的全球经济放缓可能会打压大宗商品价格，削弱加拿大的出口，从而导致加元走弱。

他们在报告中表示：“加元是 2023 年上半年兑美元表现第五好的主要货币。上半年加元升值的主要推动因素之一是加拿大的大幅紧缩政策 - 美国利率差异。在没有利率提振的情况下，加元的前景将越来越取决于大宗商品价格。这可能会导致未来几个月加元走弱。”

加元交易和风险管理

一些交易者更喜欢将加元对美元 (加元对美元)、欧元对 (加元对欧元) 和英镑对 (加元对英镑) 添加到他们的投资组合中。由于加拿大经济的规模以及加拿大是七国集团成员的实力，加元是全球市场上最受欢迎的货币之一。出现的问题是初学者是否应该将加拿大货币纳入他们的武器库中。

与所有货币对一样，加元交易需要练习并制定策略，其中包括使用风险管理工具。初学者交易者应仔细研究市场并设计符合其财务目标的策略。

最大限度地降低风险需要初学者学习如何使用经纪商提供的正确工具。在线提供的各种教育材料 (例如博客、研讨会、网络研讨会) 可以帮助您增强交易知识并避免潜在的陷阱。了解如何使用风险管理工具来降低可能危及您的财务计划的交易风险并享受更顺畅的体验。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。