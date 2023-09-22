巴西雷亚尔交易：您需要知道的

九月 23, 2023 05:13

巴西可能因足球、桑巴舞等各种活动而广为人知，但可能很少有人知道它是世界顶级新兴市场之一。尽管巴西属于拉丁美洲 (LATAM) 地区最大的经济体之一，但该国的官方货币巴西雷亚尔 (BRL) 也并不那么出名。

阅读我们的文章，您将有机会了解有关巴西雷亚尔交易、巴西经济和分析师预测的一些有趣信息。

巴西经济概况

巴西是最重要的新兴市场之一，也是金砖国家集团的成员。巴西经济是美洲大陆第三大经济体，也是南半球最大的经济体。在全球国内生产总值 (GDP) 规模方面，国际货币基金组织 (IMF) 将巴西排在第十位。

国际货币基金组织于 2023 年 7 月发布的最新《世界经济展望》显示，巴西经济在 2023 年将增长 2.1%，与 4 月份预测的今年 1.2% 的增长率相比有了显著提升。国际货币基金组织分析师也重新评估了明年的预测，目前他们预计经济将增长 1.2%，而 4 月份他们预测经济将萎缩 0.3%。

国际货币基金组织在 5 月发布的一份报告中表达了对该国经济改革的支持，该报告称：“加强巴西的财政框架、扩大税基和解决支出刚性问题将支持可持续性和可信度。国际货币基金组织工作人员建议采取更加雄心勃勃的财政努力，并持续到 2026 年之后，使债务稳步下降，同时保护社会和投资支出。”

媒体报道援引巴西央行 (Banco Central do Brasil-BCB) 的报告 (葡萄牙语版) 称，该银行目前预计 2023 年 GDP 增长 2.2%，较之前的预测大幅上调。

巴西雷亚尔和数字雷亚尔！

详细介绍巴西央行，值得一提的是，它成立于 1964 年 12 月。根据该银行网站，“巴西央行 (BCB) 的主要任务是执行货币、外汇和信贷政策，以及海外的金融关系政策；监管和监督国家金融系统 (SFN) 和巴西支付系统 (SPB) 的管理和运营以及货币供应。”

近 30 年前，巴西雷亚尔取代了克鲁塞罗雷亚尔，根据国际清算银行发布的三年一度央行调查，巴西雷亚尔成为全球第 19 大交易货币。巴西雷亚尔的币值在历史上曾出现过大幅波动，有时贬值，有时则因政府的经济政策而升值。

还有一点值得注意的是，巴西似乎是数字货币的先驱，因为它将于 2023 年发行第一种央行数字货币 (CDBC)。国际货币基金组织称赞当地央行表示：“巴西央行走在了金融创新的前沿。CBDC 的目标是为私营部门提供一个安全的平台，以利用新技术创建创新解决方案。”

交易巴西雷亚尔及其表现

正如您在下面的月度交易图表中看到的那样，2018 年和 2019 年巴西雷亚尔兑美元汇率在 3.6 - 4.4 巴西雷亚尔之间交易。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD BRL 每月图表。日期范围：2017 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 22 日。拍摄日期：2023 年 9 月 22 日。过去的表现并不代表未来的结果。

然而，在接下来的 12 个月里，巴西货币兑美元贬值，汇率于 2020 年 10 月达到 5.7 巴西雷亚尔。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD BRL 每日图表。日期范围：2023 年 6 月 7 日至 2023 年 9 月 22 日。拍摄日期：2023 年 9 月 22 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2021 年，巴西雷亚尔汇率在 5.0 雷亚尔上方波动，而在 2022 年中期，巴西雷亚尔有所上涨，兑美元汇率为 4.6 雷亚尔。自 2023 年初以来，央行的货币政策帮助巴西雷亚尔走强，如上面的日线图所示。

分析师对巴西雷亚尔有何预测？

巴西央行于 9 月 20 日将基准利率下调了 50 个基点，正如其上月发出的信号，并暗示未来可能会进一步下调相同幅度的利率。

该银行在 8 月份做出了分歧决定，开启了宽松周期，并在本月继续降息，利率制定委员会 Copom 一致投票将其基准 Selic 利率下调至 12.75%。Copom 的声明还指出，“就国内情况而言，经济活动表现出比之前预期更强的弹性，但委员会仍预计未来几个季度经济减速。正如预期的那样，最近一段时间 12 个月的总体消费者通胀有所上升。各种基本通胀指标最近有所下降，但仍高于通胀目标。”

德国商业银行的经济学家在一份报告中写道，目前巴西雷亚尔的强劲水平是合理的。“巴西 8 月份通胀率如预期上升，但月度通胀略低于预期。鉴于这一事态发展，即使是最持怀疑态度的人也应该原谅巴西央行 (BCB) 上个月以令人惊讶的大幅降息 50 个基点开启降息周期。此外，由于通胀预计暂时保持在 5% 以下，我们认为，在今年剩余的三次会议上每次再下调 50 个基点，到年底将政策利率降至 11.75% 的预期并不激进。因此，我们仍然相信巴西雷亚尔目前的强劲水平是合理的，”他们指出。

美国银行上调了对巴西经济增长的预测，理由是利率下降、劳动力市场富有弹性和投资环境改善。该银行将 2023 年 GDP 增长率预测从 2.3% 修正为 3%，称福利支出的增加有助于消费者承受不断上升的借贷成本。至于 2024 年，巴西经济可能增长 2.2%，高于此前预测的1.8%。

交易巴西雷亚尔并降低风险

巴西经济因其特点而似乎具有潜力，是新兴市场国家中最重要的国家之一。因此，巴西雷亚尔也可能在当地经济强劲的支撑下上涨。想要将巴西雷亚尔兑美元或英镑等主要货币进行交易的新手交易者应该小心，因为交易外汇对存在潜在风险。错误或计算不当的举动可能会造成损失。

作为新手交易者如何避免这种情况？答案是有两种方法。首先，您可以学习并利用经纪商提供的、由经验丰富的交易者准备的教育材料。对于想要提高交易技巧的初学者交易者来说，电子书、指南、博客、网络研讨会和视频无疑是一个良好的开始。

降低巴西雷亚尔交易风险的另一种方法是采用风险管理方法。风险管理并不意味着您应该避免交易某些金融工具，而是包括特殊的自动交易工具，可以在市场走势违背您的计划时停止交易。止损单是一种流行的风险管理工具，但还有更多工具可以减轻您的焦虑。了解如何使用它们并改善您的交易体验。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。