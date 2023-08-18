墨西哥比索交易：您需要了解的

八月 18, 2023 21:12

当谈到美国时，我们大多数人都会想到美利坚合众国，或者在某些情况下想到加拿大。然而，墨西哥是美洲洲大陆历史最悠久、经济不断增长的国家之一。如果交易者想要创建多元化的交易投资组合，则可以选择将墨西哥比索 (MXN) 兑美元、欧元或英镑等主要货币进行交易。

然而，事实是墨西哥比索并不像其最著名的货币那样受欢迎。在这篇文章中，我们将与您分享一些有关墨西哥比索及其与墨西哥经济的相关性的宝贵见解，这些见解可能很难在一篇文章中找到。

墨西哥比索和墨西哥经济

墨西哥拥有 1.28 亿人口，按名义 GDP 排名世界第 14 位。国际货币基金组织 (IMF) 将墨西哥 2023 年 GDP 增长预期上调至 2.6%，较 4 月份预测的 1.8% 上调 0.8%。

修订后的展望反映了该国过去几个月取得的积极经济成果。2023 年第一季度经济增长 1.1%，超过了分析师的预期，并在连续六个季度增长的基础上再创新高。

根据墨西哥国家地理与统计研究所 (INEGI) 发布的报告，7 月份年度总体 CPI 通胀继续下降，达到 4.79%。该数字符合分析师的预期，标志着通胀连续第六次下降。

墨西哥银行 (墨西哥央行) 的主要目标是长期保持墨西哥货币的价值，以改善墨西哥人的福祉，同时保持较低且稳定的通货膨胀。据其网站介绍，墨西哥银行成立于 1925 年 9 月 1 日。过去几十年来，墨西哥经济经历了起起落落，央行在降低通货膨胀方面发挥着关键作用。自 1994 年以来，墨西哥银行 (Banxico) 一直自主制定和实施其货币政策。

墨西哥比索表现

墨西哥比索兑美元汇率在 2017 年 1 月短暂触及多年低点 21.50 后，开始反弹，到 2017 年 9 月，其交易价格约为 17.60。接下来的两年，比索稳定下来，兑美元汇率在 18 至 20 比索之间。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD MXN 每月图表。日期范围：2017 年 10 月 1 日至 2023 年 8 月 17 日。拍摄日期：2023 年 8 月 17 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2020 年大流行的开始损害了墨西哥货币。墨西哥比索兑美元汇率下跌，到 2020 年 3 月末触及 25 比索。然而，到了年底，比索成功上涨，兑美元汇率为 20 比索。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD MXN 每日图表。日期范围：2023 年 1 月 31 日至 2023 年 8 月 17 日。拍摄日期：2023 年 8 月 17 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2023 年，墨西哥比索兑美元继续走强，7 月 1 日交易价为 16.75。这是七年半以来的最低点，使得一些社交媒体用户将墨西哥货币称为“超级比索”。ING 的一份报告指出，就拉美货币而言，“墨西哥比索仍然是今年表现最好的外汇货币之一，仅次于哥伦比亚比索 (隐含收益率为 14.4%！)。投资者喜欢墨西哥的高利差、良好的经济运行以及今年迄今为止出人意料的强劲美国经济增长。事实上，5 月份汇回墨西哥的工人汇款创下了 57 亿美元的历史新高。”

分析师对墨西哥比索和墨西哥经济有何预测？

墨西哥央行 8 月 10 日将基准利率维持在 11.25%，与分析师的预测一致，表明通胀前景仍然“非常复杂”，并意味着利率可能在未来几个月内保持稳定。该行政策制定者在会后声明中表示，“为了实现整体通胀有序、持续地向 3% 目标靠拢，(董事会) 认为有必要在较长时间内将参考利率维持在当前水平。”

在 7 月 18 日发布的荷兰国际集团 (ING) 分析师的报告中写道，“市场折扣导致墨西哥央行从 11 月起降息。我们同意这一观点，事实上，我们认为此后的利率下调速度将快于市场预期。这其中有很多令人欣慰的因素。这可以从比索升值和市场利率下降中看出。”他们还补充说，“墨西哥曲线 (TIIE) 具有高度的政策安慰性，以至于我们越来越倾向于预期在未来几个月内启动实质性宽松进程。11.25% 的政策利率比美联储基金利率高出约 6 个百分点，这是一个相当大的缓冲。过去 15 年里，美联储的降息幅度只出现过两次：金融危机期间美联储紧急降息，以及疫情爆发时美联储紧急降息。没有要求这种传播范围更大。事实上，我们相信，随着美联储进一步加息，利率将会收窄，而墨西哥央行则按兵不动。”

摩根士丹利经济学家表示，近岸外包可能会提振墨西哥经济。他们在 7 月 27 日发布的给投资者的报告中指出：“如果美国制造业要减少对中国的依赖，我们认为这条路将通过墨西哥。近岸外包预计将是一场长期而持续的竞赛，有助于在墨西哥现有的制造中心建立新的生态系统。随着墨西哥国内生产总值和制造业的增长，企业利润也应随之增长，特别是在金融、工业和消费领域。事实上，在 GDP 增长高于平均水平的时期，墨西哥股市在估值、盈利能力和经营业绩方面往往表现优于大盘。近岸趋势已经推动墨西哥股市重新评级，策略师预计，随着第二波近岸增长势头增强，未来五年国内企业将进一步上涨。”

由于墨西哥公民预计将在明年的选举中投票，德国商业银行的分析师表示，结果可能对墨西哥比索和当地经济至关重要。“即将于 2024 年 7 月举行的选举将对墨西哥经济和比索产生决定性影响。对基础设施、安全和人力资本的投资以及有利于商业的改革不仅应该增加墨西哥的内在增长潜力，而且还应该增强该国作为投资目的地的吸引力。他们在报告中写道：“通过适当的改革，我们相信墨西哥能够从全球公司增加的近岸和友岸活动中受益，这将对墨西哥比索产生积极的长期影响。”

墨西哥比索交易时的风险管理

与所有外汇货币对一样，墨西哥比索兑美元、欧元、英镑或其他不太受欢迎的货币的交易涉及风险。对货币市场如何运作缺乏经验的新手交易者应该投入一些时间来扩展他们的金融知识。了解货币市场基本面可以帮助刚刚开始交易的人制定全面的策略。

准备充分的策略可以帮助初学者降低风险。如果不研究风险管理工具，就无法及时了解所有财经新闻和市场运作方式。止损单等工具可以在市场与您的计划背道而驰时减少资金损失。如果风险管理工具对您来说是新鲜事物，最好还是加强这方面的知识。

经纪商提供广泛的教育材料，可以帮助您成为更好的交易者，同时最大限度地降低过程中的风险。初学者交易者可以利用由更有经验的交易者准备的网络研讨会、博客、指南、研讨会等，他们与初学者分享他们的知识。更好的是，有些材料是免费的。不要错过成为更好交易者的机会！

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。