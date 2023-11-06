经济衰退迫在眉睫时进行英镑交易

十一月 07, 2023 06:48

由于英国经济面临高通胀数据以及英国央行 (BoE) 严格货币政策的影响，英镑兑美元和欧元等其他主要货币的价值受到影响。

11 月 2 日，英国央行货币政策委员会 (MPC) 宣布将继续维持借贷成本不变，经济增长预测显示 2024 年经济衰退可能即将到来。

让我们看看在衰退担忧中有关英国经济和英镑交易的最新动态。

目录 英国央行利率可能长期保持高位

分析师对英国经济和英镑的预测

英镑交易时的风险管理

英国央行利率可能长期保持高位

英国央行行长 Andrew Bailey 在会后讲话中表示，货币政策委员会决定维持利率不变，这在很大程度上符合经济学家的预期。英国央行连续第二次维持利率不变，并处于 2008 年金融危机以来的最高水平。

尽管英国央行的决定并未令金融市场感到意外，但会后报告中的另一个内容引起了市场分析师的关注。经济增长预测表明，明年英国经济陷入衰退的可能性更大。

英国央行 GDP 增长预测表明，2024 年增长率可能会持平，春季选举后出现衰退的可能性为 50%。

Andrew Bailey 在评论英国央行的货币政策时指出：“现在考虑降息还为时过早。更高的利率正在发挥作用，通货膨胀正在下降。但我们需要看到通胀继续下降至 2% 的目标。本月我们维持利率不变，但我们将密切关注是否需要进一步加息。但货币政策的紧缩时间不宜过长。我们必须注意做得太少和做得太多之间的风险平衡。”

分析师对英国经济和英镑的预测

ING 分析师表示，利率上升可能对英国经济活动造成越来越大的拖累。他们在 11 月 3 日发布的报告中指出：“英国央行的加息周期几乎肯定已经结束，现在的焦点转向降息。政策制定者坚称，这些目标还有很长的路要走，市场基本上已经接受了这一观点。尽管今年夏天我们看到英国利率预期大幅重新定价，但投资者仍预计未来三年银行利率将保持在 4% 以上。”

道明证券 (TD Securities) 经济学家表示，英国央行以“鹰派”立场支撑英镑，并补充说，“从市场对明年降息的预期来看，与欧元区相比，英国经济似乎仍然更加乐观，而我们预计英国央行将在同行中引领全球降息周期。因此，随着市场对英国的鹰派预期持续缓和，我们认为 EUR/GBP 有一定的上涨空间。我们希望英镑相对于澳元和纽元等货币走低，因为这些货币的增长通胀结果看起来并不温和，而且即将出现一些追赶。”

丹斯克银行的经济学家认为英国央行的决定符合他们的预期。在评论 EUR/GBP 货币对时，他们写道：“我们仍然认为相对利率对 EUR/GBP 有温和的利好，2024 年有进一步下调的空间。我们仍然预计欧元区和英国经济的相对表现将是相关的驱动因素。我们的目标是 2024 年EUR/GBP 小幅上涨至 0.89。”

三菱日联金融集团 (MUFG) 的分析师在一份报告中重申，“我们认为，美联储和英国央行最新的政策信息都很相似，表明更有可能不需要进一步加息，但也没有完全排除这种可能性。” 这些事态发展支持我们对英镑进一步走软的展望。英国利率市场目前预计明年底前将降息约 55 个基点。我们仍然预计英国央行明年的降息幅度将高于目前定价。”

德国商业银行的货币分析师表示，英镑可能存在暂时复苏的空间。他们在给交易员的说明中提到，“英国央行行长 Andrew Bailey 在新闻发布会上反复强调，价格稳定是英国央行的职责，而不是防止经济衰退等。此外，现在考虑降息还为时过早。市场似乎对此表示认同。问题是，如果通胀变得更加顽固，英国央行是否也会坚持这些评论。然而，就目前而言，市场似乎感到满意，英镑可能有暂时复苏的空间。”

英镑交易时的风险管理

英镑是世界上交易量最大的货币之一。包括英镑在内的货币对 (例如 GBP/USD 和 GBP/EUR)是最受交易者欢迎的货币对。由于许多交易者倾向于将这些货币对纳入自己的投资组合，因此这些货币对受到媒体的广泛关注，信息和分析文章也随之大量出现。

新手交易者在开始交易之旅时，可能会受到诱惑，将英镑货币对纳入自己的投资组合。但是，英镑交易存在风险，如果做出错误决定，可能会导致资金损失。对于初学者来说，重要的是通过观看网络研讨会和其他此类教育视频、阅读文章和操作指南等来提高自己的交易知识。 教育材料可以在网上找到，对初学者交易策略的成功起着决定性作用。

学习使用 MT4 和 MT5 等流行交易平台中提供的风险管理工具也非常重要。通过利用风险管理工具，初学者有机会制定自己的策略，同时降低在市场对他们不利的情况下损失大量资金的可能性。提高交易知识水平可以帮助初学者享受更少压力和焦虑的体验。

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