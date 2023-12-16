利率和金融市场解析

十二月 17, 2023 05:21

本周，美联储、英国央行 (BoE) 和欧洲央行 (ECB) 分别召开会议，讨论 2023 年最后一次货币政策。

正如人们普遍预期的那样，三大央行均维持利率稳定。由于决策本身接近确定性，市场对这三个机构随后的评论更感兴趣，寻找有关我们何时可以开始降息的暗示。

虽然三大央行的决定相同，但有关降息的信号却各不相同。

公告

首先是美联储。联邦公开市场委员会 (FOMC) 成员周三一致投票维持利率不变，但语气比预期更加鸽派，预示着 2024 年降息三个季度的可能性。

接下来是英国央行。与美联储不同的是，货币政策委员会 (MPC) 成员并未一致决定维持利率不变，九名成员中有三名认为加息是合适的。

投票结果本身就表明，货币政策委员会中的鹰派似乎尚未对加息感到厌倦，因此随之发布的公告也明显偏向鹰派。英国央行反驳了即将降息的猜测，行长 Andrew Bailey 表示，利率需要在“较长”时间内保持在高位，以应对英国可能比其他地方更棘手的通胀。

最后，欧洲央行上台了，似乎是从英国央行那里得到了暗示。利率保持不变，但欧洲央行声明做出了与英国央行类似的承诺：“只要有必要，政策利率将被设定在足够严格的水平”。

同样，与英国央行一样，欧洲央行似乎也没有表示很快就会降息。事实上，欧洲央行行长 Christine Lagarde 表示，会议期间甚至没有讨论过降息问题。

那么，金融市场对这一切有何反应？对于那些熟悉利率对市场影响的人来说，这种反应也许是可以预见的。对于那些不熟悉利率可能产生的影响的人，请继续阅读，我们将解释它是什么以及为什么会发生。

股市

当美联储周三宣布维持利率不变并暗示可能即将降息时，华尔街立即欢呼雀跃。消息公布后一小时内，道琼斯指数、标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数均上涨超过 1%。

图示：Admirals MetaTrader 5 SP500 M15 图表。日期范围：2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 14 日。拍摄日期：2023 年 12 月 14 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

周四上午欧洲市场开盘时也出现了类似的现象。泛欧欧洲斯托克 50 指数和英国富时 100 指数开盘均上涨超过 1%。然而，在英国央行和欧洲央行发布公告后不久，这两个指数就开始回吐早前的涨幅。

图示：Admirals MetaTrader 5 – FTSE 100 M5 图表。显示日期：2023 年 12 月 14 日。拍摄日期：2023 年 12 月 14 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在这里我们可以观察到利率和股价之间的相关性。一般来说，降息或对降息的猜测往往会在股市上引起积极的反应。另一方面，利率上升往往会对股价造成压力。这是为什么呢？

利率是央行用来帮助控制通货膨胀的工具之一。当通货膨胀率很高时，通常会提高利率来抑制通货膨胀。虽然较高的利率有助于降低通货膨胀，但也会对企业利润产生负面影响。

这有两个主要原因。首先，较高的利率减少了可自由支配收入，从而抑制了消费者需求。如果人们购买的东西比平时少，这将对企业销售产生负面影响，从而影响利润。其次，利率上升意味着企业偿还现有债务的成本变得更高，这进一步影响了盈利能力。

因此，这一逻辑解释了为什么股市对美联储周三的公告反应积极，而对英国央行和欧洲央行周四的公告反应消极。当然，股票与利率之间的这种关系并不总是那么简单，在某些情况下，甚至可能有一些股票能够从利率上升中获益。

外汇市场

我们看到股市对本周的三个利率决定做出了明显的反应，那么外汇市场呢？我们能观察到类似的情况吗？

在美联储周三发表鸽派声明后的一个小时内，追踪美元兑一篮子竞争货币价值的美元指数下跌 1%，并在接下来的几个小时内继续下跌。因此，该指数目前处于八月以来的最低水平。

在大西洋彼岸，随着美元下跌，GBPUSD 和 EURUSD 货币对自然也从中受益。随后，随着英国央行和欧洲央行对即将降息的前景泼冷水，两种货币对再次受益，并在盘中继续强劲上涨。

图示：Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD M15 图表。日期范围：2023 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 14 日。拍摄日期：2023 年 12 月14 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

在这里，我们可以发现与股市的反应几乎相反。一般来说，较高的利率会使货币走强，而较低的利率则会使货币走弱。

这种解释比股票市场更为直接。简单地说，较高的利率往往会吸引更多的外国投资。对一国货币的需求随之增加，就会使其对竞争对手货币的汇率走强。

就 GBPUSD 和 EURUSD 而言，本周的利率决定产生了双重积极结果。虽然美联储可能很快降息的信号削弱了美元，但英国央行和欧洲央行缺乏这样的信号却增强了英镑和欧元。

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