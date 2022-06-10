初学者交易新闻：什么是欧洲央行？

六月 11, 2022 03:06

在本文中，您将学习：

欧洲央行的缩写 - ECB

欧洲央行在金融和货币体系中的作用

欧洲央行是否印钞

欧洲央行与欧洲集团之间的联系

欧洲央行如何影响交易和投资决策

顾名思义，欧洲央行是欧洲的中央银行，以其缩写 ECB 而广为人知。欧洲央行负责监督欧元区的货币和银行体系，处于银行结构的顶端。

一个常见的误解是欧洲央行印制了所有流通中的欧元纸币。这实际上是法国央行或德意志联邦银行等国家中央银行的工作。欧洲央行在债券或抵押资产购买期间向银行机构发放信贷时确实创造了货币，但这些交易是以电子方式记入所谓的流动性。

欧洲央行在金融和货币体系中的作用

欧盟是世界上最大的单一贸易集团，数以百万计的企业和消费者依赖于健全的金融体系。因此，欧洲央行在监管和维持共同货币价值方面的作用非常重要。欧洲央行的主要关注点是价格稳定和维持欧元的价值。主要目标是将通货膨胀率保持在每年 2% 左右。

央行有权制定利率指导，27 个欧盟成员国的 5,963 家银行都遵循这一指导方针，这些银行向居住在欧元区的 3.41 亿消费者出售其服务。欧洲央行设定银行用于相互借出资金的隔夜拆借利率。欧洲央行还向在央行保留储备资金的银行支付相同的利率。

欧洲央行与欧元集团之间的联系

欧元集团是欧盟所有财政部长的非正式团体，他们开会讨论当今最大的金融和经济问题。作为银行和金融部门的主要监管机构，欧洲央行与欧元集团合作，为金融市场的挑战寻找解决方案。一个例子是始于 2009 年的主权债务危机，当时希腊和其他欧盟国家无力偿还其国债。

欧洲央行如何影响交易和投资决策

欧洲央行对交易和投资决策有巨大影响，其利率决策可以根据情况改变欧元货币对。央行较高或较低的利率指导对许多市场产生连锁反应：

大宗商品市场

外汇市场

抵押贷款和企业贷款

股票投资

银行股和每股收益预期

这就是为什么交易者和投资者密切关注欧洲央行的月度货币政策和利率决策，并使用它们来决定货币交易或股市投资。

欧洲央行和交易新闻

欧洲央行在其月度报表中使用了很多技术术语，让我们来解读这些术语。

价格稳定：消费者和企业每天支付的价格的典型预期。

通货膨胀：商品和服务的平均价格每年增减的比率。

量化宽松 (QE)：也称为资产购买计划，这是欧洲央行在购买政府债券之外的公司和银行债券等资产的时候。当经济陷入衰退且通胀相对较低时，央行可能会利用 QE 来支持金融体系，避免债务违约。

外汇储备：欧洲央行维持大量外汇储备和黄金，以支持其货币政策目标并支持其自身的财务状况。

流动性：现金流。

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本材料不包含也不应被解释为包含投资建议、投资推荐、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而变化。在做出任何投资决定之前，您应征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。