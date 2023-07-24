波兰兹罗提交易：您需要知道的

七月 25, 2023 07:04

波兰兹罗提兑美元、英镑和欧元的交易是交易者设计策略时可以考虑的一个选项。您可能会问为什么？几年前，波兰兹罗提和波兰经济还是欧洲最弱的国家之一。然而，在过去的几年里，波兰已经崛起，并从外国对该国的直接投资中获得了力量。

因此，波兰货币的价值不断攀升，并且在交易欧洲货币的交易者中变得更加受欢迎。该文章将分享一些有关波兰兹罗提的有价值的信息和见解，这些信息和见解可能对初学者交易者有用。

波兰经济、兹罗提和波兰央行

波兰经济在过去二十年里取得了显著增长，超过了其他欧洲经济体，成为欧盟 (EU) 第六大经济体，人均 GDP 超过欧盟平均水平的 70% (以购买力平价计算)。

世界银行 2023 年 4 月公布的一项调查显示，2022 年波兰经济增速放缓至 4.9%。世界银行分析师认为，由于高通胀、难民涌入和支持，2023 年 GDP 增速可能放缓至 0.7%，另一些分析家则强调，波兰缺乏研发投资，研发投资占 GDP 的比例不到 1.5%，低于欧盟平均水平。

经济合作与发展组织 (OECD) 对波兰经济的未来持乐观态度，并在一份报告中指出，“高昂的能源价格、疲软的国内需求和全球不确定性意味着 GDP 增长预计将在 2023 年上半年保持疲软。不过，调查预计 2024 年的增长率将恢复到 2.4%，而通货膨胀率预计将在 2023 年初达到峰值，然后在 2024 年底降至 3.5%。”

波兰国家银行 (NBP) 是波兰共和国的中央银行。波兰央行负责兹罗提的稳定，同时制定和实施货币政策战略和年度货币政策指引。

1924 年 4 月，兹罗提开始流通，取代了因通货膨胀而贬值的波兰马克。根据国际清算银行 (BIS) 发布的三年一次央行调查，波兰货币是全球外汇市场上交易量第 21 位的货币。

波兰兹罗提的表现

如下图 5 年月度图表所示，波兰兹罗提兑美元表现良好，于 2021 年 5 月 1 日触及 3 年低点，当时兑美元汇率为 3.65 波兰兹罗提。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD PLN 每月图表。日期范围：2018 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 20 日。拍摄日期：2023 年 7 月 20 日。过去的表现并不代表未来的结果。

然而，接下来的 16 个月对于兹罗提来说是困难的，因为它相对于美国货币失去了优势。2022 年 9 月初，波兰货币兑美元汇率创下多年低点 4.94。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD PLN 每日图表。日期范围：2023 年 4 月 25 日至 2023 年 7 月 20 日。拍摄日期：2023 年 7 月 20 日。过去的表现并不代表未来的结果。

从那时起，波兰兹罗提重新恢复实力，并“继续受益于经常账户盈余、财政部在市场上出售更多外汇、外国直接投资和投资组合资本的流入”，根据荷兰国际集团的经济学家的说法。

分析师对波兰兹罗提和波兰经济有何看法

7 月 7 日，波兰国家银行 (NBP) 宣布维持利率不变。统计局数据显示，波兰 6 月份总体通胀率按年率计算为 11.5%，低于 2 月份 18.4% 的峰值。

7 月 18 日 路透社的报道显示，两名 NBP 管理委员会成员暗示货币政策可能即将放松。 货币政策委员会 (MPC) 成员 Gabriela Maslowska 提到，“如果利率制定者在 9 月或 10 月判断传入的数据足够引人注目，值得在预测之前做出首次降息的决定，那么我相信这是可以理解的。”

德国商业银行分析师在7月14日发布的一份报告中写道，“我们预测欧元将在 2023 年保持强势，但在 2024 年再次走弱。考虑到兹罗提与欧元的高贝塔关系，我们预计 EUR/PLN 将再次升至 4.75，因为 2024 年通胀再次令人失望。”他们还写道，“我们的基本情况仍然是，未来几个季度通胀将明显放缓，但不会完全趋于目标，因此我们认为 2024 年可能是兹罗提负增长的时期。”

ING 分析师在 7 月 20 日发布的一份报告中表示，波兰持续的通货紧缩可能会支持央行迅速实施宽松政策。荷兰银行经济学家指出，“理事会于 7 月份正式结束了加息周期，市场正在押注货币政策将迅速大幅放松。”我们的基线假设是在今年年底前降息两次，每次 25 个基点 (最有可能在 9 月和 10 月)。与此同时，根据国家银行在 7 月份预测中提出的通胀状况，降息空间明显低于市场目前的定价。”

波兰兹罗提交易和风险管理

波兰兹罗提是世界上最大的发展中市场之一的货币，因此交易者将其纳入自己的投资组合是合理的。波兰经济的潜在实力可能会吸引那些希望从波兰兹罗提的潜在崛起中受益的投资者。然而，外汇交易总是存在风险，缺乏准备可能会导致宝贵资金的损失。

新手交易者在制定交易策略时应特别小心，因为他们缺乏经验，或许也缺乏必要的交易知识来判断哪种行为才是正确的。为了避免损失资金的危险，初学者应该研究交易的各个方面，当然还有如何使用风险管理工具。

有各种各样的在线教育材料可以帮助初学者交易者增强他们的交易知识。由交易专家准备的网络研讨会、文章、教程和视频可帮助初学者交易者学习如何使用风险管理工具。当市场走势违背交易者的计划时，这些工具可以通过最大限度地减少损失来发挥作用。

经验丰富的交易者建议新手交易者在开始这种新体验之前应该认真学习。不要错过使用正确的风险管理工具来尽可能保护您的计划的机会。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。