罗马尼亚列伊交易：您需要知道的

九月 08, 2023 20:05

罗马尼亚几十年来一直是东欧集团的成员，但自从该国加入欧盟 (EU) 以来，情况似乎发生了变化，特别是在经济状况方面。随着罗马尼亚经济的走强，罗马尼亚列伊 (RON) 兑主要货币的交易似乎正在成为一些交易者的选择。

在本文章中，我们将与您分享一些有关罗马尼亚列伊和罗马尼亚经济的宝贵见解，这些见解可能对货币交易者有用。

罗马尼亚经济、罗马尼亚国家银行和列伊

经过多年的经济困难，罗马尼亚于 2007 年成为欧盟成员国。获得欧盟资金和经济改革帮助罗马尼亚经济增强。根据国际货币基金组织 (IMF) 发布的《世界经济展望》报告，预计 2023 年罗马尼亚 GDP 将增长 2.4%，下调了此前预测的 3.1%。国际货币基金组织分析师预测，2024 年罗马尼亚 GDP 将增长3.7%。

与旧大陆的大多数国家一样，罗马尼亚在过去几个月一直受到高通胀数字的困扰。预计 2023 年消费者价格将上涨 10.5%，2024 年增幅将减半至 5.8%。

欧盟委员会强调，“总体而言，实际 GDP 预计 2023 年将增长 3.2%，2024 年将增长 3.5%。预测的风险倾向于下行，因为延迟实施复苏与韧性计划 (RRP) 可能会减少投资。HICP 平均通胀率预计将在 2023 年降至 9.7%，在 2024 年降至 4.6%，但由于工资上涨压力较大，风险倾向于上行。”

罗马尼亚国家银行 (Banca Naşională a României - BNR) 成立于 1880 年。BNR 的主要目标是确保和维持价格稳定，制定并实施货币政策和汇率政策，同时发行罗马尼亚列伊。

第一枚罗马尼亚列伊于 1867 年发行。一个有趣的事实是，罗马尼亚列伊曾在 2005 年的几个月内短暂成为世界上最不值钱的货币单位，但自那以后发生了很多变化。罗马尼亚尚未加入欧元区，因为采用单一货币的计划已将目标日期推迟到 2026 年。

罗马尼亚列伊交易：货币表现

罗马尼亚列伊的日子已经好过，如下面的月度图表所示。2020 年 4 月，罗马尼亚货币兑美元汇率触及多年高点，交易价格为 4.39 列伊。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 美元 RON 每月图表。日期范围：2017 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日。拍摄日期：2023 年 9 月 7 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2020 年期间，罗马尼亚列伊兑美元汇率有所回升，但在 2021 年下半年开始再次走软。2022 年 9 月 1 日，罗马尼亚列伊对美元的汇率为 5.05 RON。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 美元 RON 每日图表。日期范围：2023 年 2 月 20 日至 2023 年 9 月 7 日。拍摄日期：2023 年 9 月 7 日。过去的表现并不代表未来的结果。

上述日线图显示，2023 年罗马尼亚列伊汇率有所上涨，美元列伊汇率在 4.4 - 4.6 之间波动。

分析师对罗马尼亚列伊和经济表现有何看法

ING 分析师对罗马尼亚的经济增长表示担忧。他们在 8 月中旬的报告中写道：“我们长期以来对 2023 年 GDP 增长预测为 2.5%。虽然 9 月 7 日公布的详细数据可能会对增长动态产生不同的影响，但我们已经在修改我们对 2023 年 GDP 增长预测为 1.5%，同时维持 2024 年 3.7% 的增长。”

该报告包括对央行货币政策实施的评论，并指出：“根据本月晚些时候预算修订的具体情况，风险可能会略微偏向下行。我们认为，尽管该地区其他央行更频繁地发表鸽派声明，但央行尚未考虑转向鸽派立场的时机。我们维持 2024 年第一季度首次降息的观点，到 2024 年底关键利率为 5.5%。”

Erste 银行经济学家在评论 9 月 7 日公布的罗马尼亚经济相关金融数据时表示，重申 2023 财年 GDP 增长预测为 2.1%。他们的报告指出：“经济增长已确认为环比 0.9% 和同比 1.1%。罗马尼亚似乎是该地区 2023 年第二季度季度增长速度最快的国家之一，尽管年度数据在 2022 年第四季度达到峰值后，在 2023 年第二季度连续第二个季度放缓，但这一趋势可能会在接下来的几个季度持续下去。对于 2024 年，我们预测 GDP 年增长率将反弹至 4.2%，主要是由于消费对实际工资增长的滞后影响以及国家投资的溢出效应。”

BCR 银行的市场分析师表示，与去年平均水平相比，今年罗马尼亚列伊的平均贬值幅度不会超过 2-2.5%。BCR 首席经济学家表示，“我们认为，到今年年底，列伊兑欧元将跌至 5.05，因为通胀急剧下降，使得央行可以允许一定程度的货币疲软，以抑制企业部门的外币贷款，而企业部门的外币贷款最近因利率差不断扩大而有所增加。”

罗马尼亚列伊交易时的风险管理

如果您想将罗马尼亚列伊添加到您的交易投资组合中，您应该记住，交易货币或任何其他金融工具时存在一定的风险。作为初学者交易者意味着您可能不知道何时停止交易或哪些举措可能有利于您的策略。

学习如何交易应该是您的首要目标。如果您想知道答案是相当简单的。研究交易如何运作是每个新交易者应该首先放在清单上的事情。外汇经纪商和交易教育中心提供广泛的教育材料，例如网络研讨会、电子书、研讨会、博客等，可以帮助初学者交易者了解交易的运作方式和可能的陷阱。

风险管理是初学者不应忽视的另一件事。现代交易平台为交易者提供先进的风险管理工具，帮助他们在市场低迷时减少损失。需要注意的是，风险管理工具并不能消除风险，但可以帮助您保护资金，即使在您出现某些交易错误的情况下也是如此。因此，对于想要享受交易体验而又不想在此过程中损失大量所需资金的初学者交易者来说，风险管理工具不应被忽视。

您对宏观经济新闻交易感兴趣吗？通过我们的免费网络研讨会了解此方法如何发挥作用。与专家交易者会面并互动。观看实时交易并从中学习。

免费交易网络研讨会 收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会 免费注册

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。