新加坡元交易：您应该知道的

七月 29, 2023 04:34

如果不考虑生活成本，新加坡是世界上最友好的外籍人士目的地之一。新加坡属于亚洲最强大的经济体之一，欢迎来自世界各地的投资和技术创新。由于新加坡是一个强大的经济中心，新加坡元从中汲取力量。

在本文章中，我们将分享一些有关新加坡元和新加坡经济的见解，这些见解可能对交易者有用。

新加坡经济：有多强劲？

新加坡是一个城市国家，建在亚洲西南部的一个岛屿上，位于马来半岛的顶端。新加坡于 1946 年成为英国殖民地，于 1963 年加入马来西亚联邦，但最终于 1965 年 8 月 9 日独立。新加坡共和国是其官方名称，是一个高度发达的经济体，也是东亚最重要的港口之一。新加坡属于所谓的亚洲四小龙，包括台湾、韩国和香港，它们都是世界上最发达的经济体。

经济学家认为新加坡是全球商业友好型经济中心。新加坡以其优越的地理位置、熟练的工人、低税率和先进的基础设施吸引了大量外商投资。根据国际管理发展学院 (IMD) 最新的世界竞争力排名，新加坡在2023年全球最具竞争力经济体中排名第四，与2022年的统计数据相比，下降了一位。

新加坡金融管理局和新加坡元

新加坡金融管理局 (MAS) 成立于 1971 年，是新加坡的中央银行和综合金融监管机构。新加坡金融管理局还与金融业合作，将新加坡发展成为一个充满活力的国际金融中心。《新加坡金融管理局法案》的通过赋予了新加坡金融管理局监管新加坡金融服务行业的权力。

它还被委托促进货币稳定以及有利于经济增长的信贷和外汇政策。根据新加坡金管局网站，该局目前负责管理与货币、银行、保险、证券和金融部门有关的各种法规。2002 年，新加坡金管局与货币管理局合并后，还承担了货币发行职能。

自 1967 年以来，新加坡元 (SGD - S$) 一直是新加坡共和国的官方货币。根据国际清算银行 (BIS) 发布的三年一次中央银行调查，新加坡元是是世界上交易量第十大的货币。

新加坡元表现

USD/SGD 货币对于 2022 年 9 月 1 日触及多年高点，当时交易价格为 1.43 美元，如下面的月度图表所示。

图示：Admirals MetaTrader 5 - USD SGD 每月图表。日期范围：2018 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 27 日。拍摄日期：2023 年 7 月 27 日。过去的表现并不代表未来的结果。

然而，在 2022 年第四季度，新加坡元汇率上涨，在进入新的一年时达到了多年来的最低点，交易价格为 1.31 美元。

图示：Admirals MetaTrader 5 - USD SGD 每日图表。日期范围：2023 年 5 月 2 日至 2023 年 7 月 27 日。拍摄日期：2023 年 7 月 27 日。过去的表现并不代表未来的结果。

2023 年期间，新加坡元兑美元汇率出现波动，显示其强势，货币对在 1.32 至 1.35 美元之间交易。

分析师如何看待新元和新加坡经济

您可能不知道的一点是，新加坡金管局并不像美国或英国等其他经济体那样决定利率。自1981年以来，新加坡中央银行管理的是汇率，而不是利率。您可能想知道为什么金管局选择这样做，而不是遵循美联储或欧洲央行的政策。

MAS、利率和新加坡元汇率

原因在于新加坡是一个依赖贸易的小型经济体。这意味着通货膨胀在很大程度上受到新加坡元相对于日元或其他货币 (例如美元等) 的强弱的影响。MSA 誓言要控制新加坡元的强势，以管理消费者价格；这是通过新加坡元名义有效汇率 (S$NEER) 来完成的。新加坡元名义有效汇率是新加坡元与该国主要贸易伙伴的一篮子货币之间的汇率。

新加坡经济仍是亚洲四小龙之一吗？

新加坡统计局发布的报告显示，2023年第二季度，新加坡经济避免了技术性衰退，同比增长0.7%，环比增长0.3%。路透社调查的经济学家预计季度环比增长率为0.3%，同比增长率为0.6%。

新加坡金管局分析师在一份年度审查报告中写道："近期前景仍不明朗，存在下行风险。如果未来几个月全球金融体系出现潜在的脆弱性，消费者和投资者的信心可能会受到进一步打击，从而对更广泛的经济产生不利影响。”新加坡金管局预计，2023 年国内生产总值将放缓至 0.5% 至2.5%，远低于2022年 3.6% 的增长率。

汇丰银行 (HSBC) 的经济学家认为，“新加坡处于有利地位，能够引领该地区迅速复苏。”他们在 CNBC 上评论新加坡经济时表示，新加坡存在经济韧性，并指出“虽然中国游客的回流率仅恢复到同等水平 (2019 年的水平) 的 30%，但新加坡是恢复与中国直航的冠军”。这为未来几个月中国游客的加速增长铺平了道路，支持了新加坡的服务业。”

大华银行关于该国通胀的报告称，“虽然整体通胀的下降速度略快于预期，但核心通胀步伐的放缓仍符合预测。因此，我们现在预计总体通胀率将从之前预测的 5.0% 降至 4.7%，同时我们继续预计 2023 年核心通胀率平均为 4.0%。排除 2023 年商品及服务税的影响，我们现在预计总体通胀率平均为 3.7% (之前预测为 4.0%)，核心通胀率到 2023 年平均为 3.0% (不变)，两者仍高于“标准”2% 的目标。

澳新银行分析师在 6 月 26 日发布的一份报告中分享了他们对新加坡元的预测，表示“随着新加坡金管局按兵不动，新加坡元将不会像去年那样从政策区间的重新调整中受益。”但由于其升值路径仍然存在，我们预计新元名义有效汇率将继续走高并保持在政策区间的上半部分。新加坡继续吸引资本流入，新加坡金管局通过增加外汇储备来部分吸收这些资本。新元和美元指数之间的强相关性意味着主要驱动力将来自美元方面。随着美联储接近结束紧缩周期，我们预计美元指数将在下半年下跌，这将有助于推动新元走强。”澳新银行报告预测，到年底，新元兑美元汇率将达到 1.31 美元。

新加坡元交易时的风险管理

如果您决定将新加坡元纳入您的交易组合，您必须评估风险。初学者有时往往会高估自己的能力，由于潜在的无知和急于开始交易而犯错。然而，交易中的失误会带来时大时小的负面影响。

对于初学者交易者来说，有一些方法可以最大限度地降低风险。其中之一是通过研究各种交易技巧来提高您的交易知识，尽可能多地学习有关交易的知识。经纪商在互联网上免费提供网络研讨会、博客、研讨会、视频和各种教育材料。

另一种方法是学习如何使用风险管理工具，例如止损单。这些工具存在于交易平台中，等待您在执行交易策略时使用它们。如果市场走势与您的计划背道而驰，风险管理工具可帮助您减少潜在损失，并让您保持在安全轨道上，而不会损失宝贵的资金。了解如何利用它们来制定财务策略，帮助您享受交易体验。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。