瑞典克朗交易：您可能不知道的事情

六月 23, 2023 18:32

你们中有多少人知道瑞典的货币是瑞典克朗？可能很少，因为瑞典克朗 (SEK) 不像欧元或英镑那么受欢迎，而瑞典因其一些著名企业而闻名，如宜家、H&M、沃尔沃、萨博等。

瑞典和丹麦保留了各自的货币，而不是加入欧元，因为这有助于它们控制货币政策，而不必遵循欧洲央行 (ECB) 的指令，尽管它们必须符合欧盟有关公共债务等的指导方针。

在本文章中，我们将分享一些有关瑞典克朗的宝贵见解，并帮助您拓展交易思维。

瑞典克朗：小而强的经济体的货币

瑞典人口只有 1040 万，但经济在全球排名第 25 位，在欧洲排名第 11 位。瑞典经济是高度发达的出口导向型经济，以木材、水力发电和铁矿石为支撑。瑞典拥有旧大陆受过良好教育和技术培训的劳动力之一，吸引了来自世界各地的许多大公司，这些公司已将其纳入投资计划，以充分利用其巨大潜力。

根据央行对外汇和场外衍生品市场的三年期调查，瑞典克朗是全球第 11 大交易货币。克朗在瑞典语中是皇冠的意思，于 1873 年取代了 riksdaler。瑞典克朗的汇率取决于瑞典央行所实施的货币政策，瑞典央行是世界上最古老的中央银行，也是成立于 1688 年的第三古老银行。需要注意的是，瑞典央行是由议会建立的，完全独立于国王的权威，而国王在瑞典央行前身银行因纸币印刷过多而倒闭的过程中发挥了重要作用。

瑞典央行货币政策和瑞典克朗

回顾欧元对瑞典克朗 (SEK-kr) 的汇率图表，我们可以看到，瑞典货币兑单一货币于 2021 年 10 月 1 日创下 4 年来新高，交易价格为 9.91 瑞典克朗。然而，此后，欧元上涨并扭转了跌势，2023 年 6 月 22 日交易价格为 11.74 瑞典克朗。

图示： Admirals MetaTrader 5 - EUR SEK 每月图表。日期范围：2018 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 22 日。拍摄日期：2023 年 6 月 22 日。过去的表现并不代表未来的结果。

瑞典央行董事会将于 6 月 29 日召开会议决定利率。一些经济学家表示，瑞典央行将通过加息 25 个基点来寻求放缓加息步伐。

图示： Admirals MetaTrader 5 - EUR SEK 每日图表。日期范围：2023 年 3 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日。拍摄日期：2023 年 6 月 22 日。过去的表现并不代表未来的结果。

值得注意的是，董事会在 4 月份决定加息 50 个基点，而会议纪要显示，如果数据报告证明此举合理，政策制定者将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。

ING：瑞典克朗可能仍然脆弱

ING 的货币分析师在一份报告中表示，瑞典央行的举措可能不足以支撑克朗。“鹰派信息可以说是瑞典央行支持瑞典克朗的主要工具，而且很难看到这种说法在 6 月份得到重建，特别是如果通胀继续朝着正确的方向发展的话。正如 Floden 本人最近承认的那样，瑞典央行可能希望货币走强，但对此无能为力。他们在 5 月 18 日发布的报告中指出："更多的瑞典克朗疲软可能会推动瑞典央行更接近于考虑外汇干预，但我们已经多次强调，鉴于储备方面的弹药相对较少，威胁性干预对我们来说似乎比实际部署这种干预的可能性更大。

在评论即将召开的董事会会议时，荷兰银行的经济学家表示，会后声明可能为进一步加息敞开大门。“瑞典央行在 4 月份加息 50 个基点后，很可能会在 6 月 29 日将加息步伐放缓至 25 个基点。本月的会议将发布新的预测，问题是政策制定者是否会试图宣布利率周期见顶，还是会在秋季进一步加息。虽然我们怀疑央行可能不会像 4 月份那样明确表示 9 月份将再次加息，但新发布的利率预测可能会为必要时采取另一次举措敞开大门。”

瑞典银行：克朗长期来看可能开始走强

瑞典银行首席经济学家 Tõnu Mertsina 在接受爱沙尼亚 ERR 新闻网站采访时表示，尽管克朗兑欧元汇率已跌至历史新低，但他预计长期来看将会飙升。

Mertsina 表示，克朗相对于竞争对手的价值取决于瑞典经济状况以及瑞典央行实施货币政策的方式，并补充说，利率上升对瑞典经济构成重大危险，投资者对瑞典克朗已变得谨慎。

瑞典克朗：使用正确的工具管理交易风险

瑞典克朗可能不是美元或英镑等全球市场上最受欢迎的交易货币之一，但它可能被一些交易者用作投资组合多元化选择。瑞典克朗并未成为财经新闻头条，因此交易者如果想将瑞典货币纳入其策略，就必须进行更彻底的研究。

无论瑞典克朗受欢迎程度如何，外汇和其他工具交易都存在风险。新手交易者可能没有技能或经验来制定策略，以便在市场走势对他们不利时最大限度地减少损失。因此，初学者交易者可能更容易面临在此过程中损失宝贵资金的危险。

风险管理工具可用于降低风险、焦虑和压力。不习惯使用的新手交易者可以通过多种方式进行学习。在线经纪商提供教育网络研讨会、文章和电子书，初学者可以访问并利用经验丰富的专业人士的知识。以正确的方式使用风险管理工具使初学者能够设计自己的交易计划，而不会危及资金，从而阻碍他们实现财务目标。

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本材料不包含也不应被解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。