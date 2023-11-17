泰铢交易：您需要知道的

十一月 18, 2023 06:44

泰国以其丰富的文化、原始的海滩和美味的美食而闻名。泰王国，历史上称为暹罗，是世界顶级旅游目的地之一，吸引着来自美国、欧洲和亚洲其他地区的游客的关注。

很多人可能不知道的是，泰国是东南亚第二大经济体，仅次于印度尼西亚。随着泰国经济吸引外国投资者，当地货币泰铢在外汇交易市场上也占有一席之地。

在本文中，我们将分享一些有关泰铢 (THB) 交易以及过去几个月泰国经济表现的宝贵见解。

泰国经济：表现与展望

泰国拥有近 7000 万人口，经济是该地区主要经济体之一，也是亚洲第九大经济体。泰国经济以出口为基础，出口占该国国内生产总值 (GDP) 的 58%。

国际货币基金组织 (IMF) 发布的报告显示，分析师对泰国经济潜力充满信心，上调了 2024 年的展望。IMF 调查显示，在全球环境高度不确定的情况下，泰国经济今年预计将增长 2.7%，明年增长 3.6%。该基金组织的经济学家表示，外部需求的改善和私人消费的持续稳健增长帮助了泰国经济，预计其影响将反映在明年的 GDP 增长率中。

世界银行 10 月份发布的一份报告听起来对泰国经济的未来并不乐观。世界银行分析师下调了 2023 年和 2024 年的展望，理由是全球需求放缓可能会损害出口。报告指出，泰国经济今年可能增长 3.4%，2024 年增长 3.5%，这两个数字均低于世界银行 4 月份公布的数据。随附的报告指出，“尽管预计增长将随着中国经济放缓而放缓，但到 2023 年，东亚和太平洋地区将成为世界主要地区中增长最快、最具活力的地区。”

GDP 增长数据并不是世界银行解决的唯一问题。世界银行东亚和太平洋地区首席经济学家 Aaditya Mattoo 告诉记者，“该国和该地区通过贸易、投资和制造业的开放实现了增长，但在服务业方面，它仍然不太愿意改革。我们需要改革来利用技术并确保每个人都能受益。”

泰铢 (THB) 和泰国银行

泰国银行 (BOT) 是该国的中央银行。泰国中央银行于 1942 年 12 月开始运作。据 BOT 网站介绍，其主要职责是“确保国内宏观经济和金融状况有序，支持泰国经济稳定可持续增长”。BOT 制定和实施货币政策、发行泰铢、监督银行机构并致力于维护金融稳定。

泰铢 (THB) 是该国的官方货币，由 BOT 发行。泰铢的历史始于 1900 年代初，并且经历了一段动荡的时期。泰国货币曾两次 (1956 - 1973 年和 1984 - 1997 年) 与美元挂钩。1997 年 7 月，随着亚洲金融危机开始对地区经济产生影响，泰铢取消了与美元挂钩，迫使泰铢价值暴跌。以美元贷款的人面临着严重的问题，因为他们的收入是泰铢，这使他们无法偿还债务，同时许多企业破产。

不过，自那以后，许多情况都发生了变化，泰国经济已成为本地区最强劲的经济体之一，其既定目标是到 2037 年达到发达经济体水平。根据国际清算银行 (BIS) 的调查，泰铢是世界上交易量第 22 大的货币。

泰铢下跌，BOT 可能停止加息

9 月 27 日，BOT 将利率提高了 25 个基点，令投资者和经济学家感到惊讶。上次加息是连续第八次，将利率推至十年来的最高点。

央行助理行长 Piti Disyatat 向路透社表示，泰铢贬值并不是此次加息的原因，并强调泰铢的走势与面临美元走强压力的地区货币走势一致。值得注意的是，今年泰铢兑美元汇率已贬值 5%。

BM Intelligence Group (BMI) 的市场分析师表示，近期的加息标志着当前紧缩周期的结束。华侨银行 (OCBC) 的经济学家似乎同意这一观点，并指出此次意外加息可能只是针对未来潜在通胀压力的先发制人，并补充说他们预测BOT并不会采取任何新的货币紧缩政策 。

另一个可能影响 BOT 货币政策决策的因素是上个月的低通胀数据。一项调查显示，10 月份总体通胀率同比为 –0.31%。这是自 2021 年 8 月以来首次出现负利率，令原本预计通胀率为 0% 的分析师感到惊讶。政府代表在评论这些数字时承认，有不好的迹象表明需要实施经济刺激计划。

泰国刺激计划引起轰动

泰国政府公布了 140 亿美元的经济刺激计划，该计划在泰国引起了广泛的讨论和争议。一些经济学家和前央行行长警告称，这笔支出可能会引发更多通胀并扩大财政赤字。 如果该计划继续推进，到 2024 年 5 月，近 5000 万人将在数字钱包中收到 280 美元。

随着总理 Srettha Thavisin 宣布其意图，零售商的股票上涨，而债券和货币下跌，因为市场分析师表达了对该计划对经济影响的担忧。

泰铢交易时的风险管理

美元兑泰铢 (USD/THB) 可能是新手交易者在开始交易之旅时可能会遇到的最受欢迎的货币对，包括泰国货币。虽然他们中的一些人可能觉得有必要将其添加到他们的交易投资组合中，但最好在屈服于这种冲动之前花一些时间来提高他们的交易知识。

新手交易者应该专注于学习如何交易，然后提高他们的技能。经纪商提供广泛的教育材料，包括网络研讨会、文章、操作指南等，这些都是宝贵的信息和见解来源。了解基础知识可以帮助初学者制定策略并进入交易世界，同时降低风险。

谈到风险，经验丰富的交易者强调在执行策略时使用风险管理工具的重要性。新手交易者应该练习使用止损单等工具来减轻可能危及其预算和财务目标的风险。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。