通货膨胀、通货收缩和通货紧缩：您需要知道的

八月 12, 2023 02:18

周四，美国劳工统计局公布了美国最新通胀数据，年通胀率升至3.2%。此前，中国国家统计局周三发布消息称，中国年度通胀率已转为负值，降至 -0.3%。

在过去一年左右的时间里，我们听到了很多关于物价上涨的消息，但当通胀率转为负值时会发生什么呢？为什么经济学家对它的恐惧超过了对高通胀和正通胀的恐惧？继续阅读以找出答案。

什么是通货膨胀？

几年前，许多人可能还不太了解通货膨胀的概念，但现在我们中的大多数人都能在睡梦中背出通货膨胀的定义。

通货膨胀衡量的是一个经济体在一段时间内价格上涨的速度。因此，通货膨胀也可以被视为货币购买力下降的速度。

什么是通货紧缩？

通货紧缩与通货膨胀相反，当一个经济体的总体价格下降并因此导致货币购买力增加时，就会发生通货紧缩。

重要的是不要将这一概念与通货紧缩混淆，通货紧缩指的是通货膨胀率下降，目前世界上许多发达经济体都出现了这种情况。当物价上涨，但上涨速度放缓时，就会出现通货紧缩。

例如，6月份英国年通胀率降至7.9%，低于上月的8.7%。这是通货紧缩的情况。虽然价格仍在逐年上涨，但上涨速度有所下降。

当物价在一段时间内实际下降时，就会出现通货紧缩，表现为通货膨胀率转为负值，比如本周早些时候的中国。价格下降表面上听起来很好，但实际情况并不一定如此。事实上，大多数经济学家更担心通货紧缩，而不是通货膨胀。为什么呢？

为什么担心通货紧缩？

那么，通货紧缩有什么问题呢？价格下降肯定会给消费者带来好处，他们会购买更多的商品，从而推动更高的经济增长？这些都是合乎逻辑的观点，从短期来看，价格暂时下跌可能会给经济带来好处。

然而，如果通货紧缩根深蒂固，物价持续下跌，问题就会开始出现。价格下跌将导致企业收入减少，因为他们生产和销售相同数量的商品和服务获得的资金减少。

随着收入下降，企业需要节省成本，这可能导致工资减少，并最终导致裁员。工资下降和失业率上升将导致总需求减少，因为消费者可花的钱减少。在其他条件相同的情况下，需求的减少最终将加剧对价格的下行影响。

此外，如果价格下跌，可能会导致消费者尽可能推迟购买，希望将来购买的商品会更便宜。 例如，如果您想买一辆车，但知道一年后这辆车会更便宜，您可能会倾向于推迟购买。

除了需求下降加剧对价格的下行影响外，消费还是衡量经济增长的经济体国内生产总值 (GDP) 最重要的组成部分。因此，通货紧缩可能导致消费下降、失业率上升，并最终导致经济增长萎缩。

中国物价为何下跌？

当世界上许多国家都在努力应对物价上涨时，中国的物价却朝着相反的方向发展。但为什么？

当世界上许多发达经济体摆脱大流行时期的限制时，供应难以跟上需求飙升的步伐，从而导致价格上涨。然后俄罗斯入侵乌克兰，导致能源价格上涨，从而导致通货膨胀急剧上升。

然而，中国的情况却截然不同。

随着疫苗接种活动的成功实施以及许多国家重新开放商业，中国大力推进严格的零新冠政策，使国内需求受到一定程度的抑制。2022年底发生一轮社会动荡后，中国放弃了这一限制性政策，导致了万众期待的中国经济重新开放。

然而，迄今为止，这场盛大的重新开放完全令人失望。不仅国内需求依然疲软，出口也在下降，这都给物价带来了下行压力。

能源价格又如何呢？尽管西方国家因乌克兰战争而迅速停止向俄罗斯出口石油和天然气，但中国却采取了相反的做法。俄罗斯入侵乌克兰后，中国一直在增加从俄罗斯进口廉价能源，以确保其免受全球高油价的影响。

通货膨胀与通货紧缩

通常情况下，通货紧缩被认为对经济的影响比通货膨胀更严重，因此各国央行积极将通胀率目标定在 2% 左右的稳定低水平。

设定这一目标的原因是，低通胀率实际上对经济有利，因为它鼓励一定量的消费而不是储蓄。较高的消费会带来较高的企业收入、较高的就业率和较高的经济增长。然而，通胀率过高无疑会带来麻烦，过去一年多的情况就是如此。

虽然低而稳定的通胀对经济来说可能是积极的，但任何规模的通货紧缩通常都被视为负面的，并且可能特别难以从中恢复，日本过去几十年的情况就证明了这一点。

通货紧缩对消费、就业和经济增长的潜在负面影响是央行和经济学家更担心通货紧缩而不是通胀的原因。因此，在周三的通胀数据公布后，要求中国政府采取果断行动、干预其停滞不前的经济的呼声可能会越来越高。

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