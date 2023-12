派拉蒙与华纳兄弟合并谈判:您需要了解的

十二月 26, 2023 21:05

本周,有关派拉蒙环球公司 (PARA.US) 和华纳兄弟探索公司 (WBD.US) 可能合并的消息成为头条新闻,引发了有关好莱坞电影公司未来的讨论。众所周知,观众习惯的改变,尤其是在大流行时期,促使最大电影公司的董事会重新考虑未来的生存策略,这已不是什么秘密。

在本文中,我们将分享一些关于这些好莱坞电影公司潜在合并的见解,这可能会改变未来的娱乐产业。

华纳兄弟和派拉蒙讨论潜在合并

媒体报道称,华纳首席执行官 David Zaslav 和派拉蒙首席执行官 Bob Bakish 在纽约会面,讨论两家电影公司合并的可能性。Axios 的记者提到,华纳兄弟董事会甚至聘请了银行顾问来研究该计划如何实现。

华纳兄弟探索公司是这两家公司中规模较大的公司,其市值超过 290 亿美元,而派拉蒙的市值接近 100 亿美元。分析师指出,派拉蒙长期以来一直在寻求合作伙伴,因为其在线扩张导致其债务水平大幅增加。相反,华纳兄弟首席执行官几周前告诉投资者,成本削减策略和债务削减将使公司能够通过收购或其他方式花费一些资金来发展工作室。

另一个可能在潜在合并中发挥作用的因素是,在华纳媒体和探索频道成为一个实体两年后,华纳兄弟探索频道可以成为另一项此类交易的一部分。华纳兄弟探索公司未能进行此类交易,因为其 2021 年的最后一次合并利用了反向莫里斯信托交易结构的优势。

好莱坞顶级制片厂发生了什么?

华纳兄弟和派拉蒙是好莱坞最大的两家制片厂。五巨头包括华特迪士尼影业、索尼影业和环球影业。五大电影公司每年获得美国电影票房收入的 80-85%。这五家公司都成立于 20 世纪的前几十年。

在线流媒体服务的蓬勃发展,尤其是在冠状病毒大流行期间,例如 Netflix,迫使五巨头重新考虑他们在制作和交付内容方面的策略。

在这种情况下,派拉蒙的 Plus 流媒体服务可能会与华纳兄弟广受欢迎的 HBO Max 合二为一,以对抗 Netflix 和 Disney Plus 在市场上的影响。Netflix 是最大的运营商之一,拥有超过 2.7 亿订户,远远高于派拉蒙 Plus 的 6300 万和华纳兄弟探索频道的 9500 万。

世代颠覆影响大型制片厂

华纳兄弟探索公司首席执行官 David Zaslav 在《纽约时报》11 月底组织的一次峰会上发表讲话时表示,“影响整个行业的世代颠覆需要更积极、更严厉、更迅速的决策。”

Zaslav 提到了电影公司所面临的困难,并指出“当下”需要做出非常艰难的决定,其中许多决定不受欢迎。这是一个非常可怕的时刻,但也是一个令人兴奋的时刻,因为一切皆有可能。 我们是第一批通过的人。我们需要健康发展,需要围绕公司建立真正的业务。”

了解有关华纳兄弟探索频道的更多信息

华纳兄弟探索频道在 2023 年展现了强劲的业绩,拥有多元化的频道组合。该公司的美国网络集团 (包括 Discovery、Food Network、HGTV、ID 和 TLC) 在推动第三季度的成功方面发挥了至关重要的作用,其中 TLC 在有线电视黄金时段网络中排名第一。

此外,TNT 在第二季度也获得了相当大的收视份额。包括动物星球和科学频道在内的生活方式和娱乐品牌为华纳兄弟探索频道的主导地位做出了贡献,在第一季度跻身有线电视网络前十名。该公司的体育部门 Discovery Sports 每月通过其体育品牌和平台吸引 1.3 亿人。

华纳兄弟探索频道的季度收入报告显示其业绩强劲,其网络部门做出了巨大贡献,2023 年第三季度收入达 48.7 亿美元。

派拉蒙全球名人录

派拉蒙全球在 2023 年表现出色,Paramount+ 和 Pluto TV 的全球总收视时长大幅增加,第三季度的年化收视时长增加了 46%。

该公司拥有广泛的产品组合,其中包括 CBS、Showtime Networks、Paramount Pictures、Nickelodeon、MTV、Comedy Central 和 BET 等广受欢迎的消费品牌,这些都是其成功的原因。Paramount Global 的增长还体现在其频道数量上,2023 年第三季度超过 1,600 个。

初学者交易大制片厂

有关华纳兄弟和派拉蒙合并等合并的传言可能会影响市场,因为投资者和交易者可能会试图利用事态发展。新手交易者可能会想要快速做出反应,但由于他们可能缺乏必要的经验,因此明智的做法是克制并谨慎行事。

新手交易者应该花一些时间学习文章、操作指南、视频或电子书等教育材料,这些材料可以帮助他们熟悉交易概念,直到他们开始获得宝贵的经验。

新手交易者应该习惯的另一件事是使用风险管理工具。交易错误或非数据驱动的交易行为可能会导致宝贵资金的损失。经纪商提供的风险管理工具 (例如止损或止盈订单) 是额外的风险管理层,在规划您的交易策略时非常有用。

作为一名交易新手,自我教育和学习基础知识应该是您的首要任务。有了丰富的教育材料和风险管理工具,没有理由不这样做。

在无风险的模拟账户上进行交易

您有兴趣在不冒资金风险的情况下练习交易吗?Admirals 的模拟交易账户可以让您做到这一点,同时在真实的市场条件下练习交易。单击下面的横幅立即开设模拟账户:

无风险模拟账户 注册免费在线模拟账户并掌握您的交易策略 开设模拟账户

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意,此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标,因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。