东京 CPI 通胀下降，日经指数创 33 年来新高

一月 10, 2024 06:54

随着新年假期后金融市场的升温，澳大利亚和日本的通胀数据成为最重要的金融数据之一。尽管周二是一个轻松的日历日，但日经指数因科技股上涨而创下 33 年新高，成为财经新闻的头条。

油价在周一大幅下跌后于周二上午企稳。最大的石油出口国沙特阿拉伯宣布将下调原油价格，使其达到过去 27 个月以来的最低水平。

其他消息方面，全球最大的存储芯片、智能手机和电视生产商三星宣布，2023 年最后三个月的利润可能下降 30% 以上。虽然收益报告预计将于 1 月 31 日发布，但分析师表示，低于预期的电子设备销量以及关键零部件库存的积压可能是其中的一个原因。

2023 年 11 月澳大利亚 CPI 通胀率

澳大利亚统计局 (ABS) 将于周三上午公布 11 月通胀数据。尽管最关键的数据来自季度报告，但经济学家也关注月度通胀报告，以了解价格如何演变及其对当地经济的影响。

市场分析师认为，CPI 年化通胀率为 4.4%，低于 10 月份的 4.9%。荷兰国际集团 (ING) 经济学家在一份报告中指出："去年因反常的寒冷和潮湿天气导致能源和食品价格飙升的情况不太可能重演，至少不会达到同样的程度，不过我们注意到昆士兰州最近发生的洪灾仍可能推高部分地区的物价。即便如此，与去年的飙升相比，通胀率应该不会出现大幅下降"。

2023 年 12 月东京 CPI

日本统计局公布的一项调查显示，东京 CPI 通胀率从 11 月的 2.6% 降至 12 月的 2.4%。东京核心 CPI 通胀率为 2.1%，符合分析师预期。

尽管 12 月份通胀数据有所下降，但距离日本央行 (BoJ) 2% 的目标仍相去甚远。通胀报告发布后，日元兑美元汇率上涨，因为一些交易者认为日本央行将不得不在今年某个时候开始逐步取消大规模刺激措施。

摩根士丹利：美联储将在更长时间内维持利率稳定

摩根士丹利经济学家表示，美联储维持利率稳定的时间可能会长于市场预期，并补充称，推迟降息将导致降息幅度超出预期。摩根士丹利分析师目前预计首次降息将在 6 月份进行，幅度相当于 25 个基点。

摩根士丹利美国首席经济学家在一次会议上表示：“毫无疑问，他们今年将降息。他们可以有耐心，可以慢慢来。”

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