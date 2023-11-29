欧洲央行可能会比预期更早收缩资产负债表

十一月 30, 2023 06:46

欧洲央行董事会成员关于该行资产负债表收缩的评论引发了经济学家的讨论，因为欧元区“长期走高”的利率可能会持续下去。

尽管新西兰央行董事会指出，"如果通胀压力比预期的要大，那么 OCR 很可能需要进一步提高"，但新西兰央行仍维持借贷成本不变，新西兰元早盘跳升了 1%，并创下了四个月来的新高。

今天晚些时候，美国经济分析局 (BEA) 将发布 2023 年第三季度 GDP 增长率初步数据，预计年化增长率为 5%。

周四，欧盟统计局将公布 11 月份的初步消费者价格通胀报告。市场分析师预计总体通胀年化率为 2.7%。

欧洲央行决策者讨论缩减资产负债表问题

欧洲央行董事会成员 Joachim Nagel 表示，欧元区央行应该缩减资产负债表，这可以通过出售过去几年储存的大量债券来实现。经济学家表示，收缩欧洲央行的资产负债表将增加市场供应，并表明利率将在更长时间内保持较高水平，从而加强单一货币兑美元汇率。

欧洲央行行长 Christine Lagarde 在欧洲议会 (EP) 上表示，该行可以考虑讨论通过提前结束最后一次债券购买来加速资产负债表收缩。一些欧洲央行政策制定者表示支持此类行动，因为他们认为债券购买会加剧欧元区的通胀压力。值得注意的是，美联储和英国央行已停止购买债券。

德意志银行预测 2024 年美联储降息 175 个基点

德意志银行 (DB) 分析师在一份报告中表示，美联储可能会在 2024 年期间将利率降低 175 个基点。更具体地说，德意志银行 (DB) 经济学家预测美联储将在 2024 年 6 月的会议上降息 50 个基点，其余 125 个基点的降息将在今年下半年进行。

路透社发表的报告提到，美国经济可能在明年上半年面临温和衰退，并补充道，“我们看到经济在今年上半年陷入疲软，导致从年中开始更激进的降息。”DB 分析师表示，美国失业率可能升至 4.6%，但同时指出，如果事实证明经济比预期更具韧性，美联储可能会减少削减幅度。

中国人民银行称中国经济正在改善

中国人民银行行长潘功胜表示，中国经济继续保持增长势头，消费价格通胀触底反弹。中国人民银行行长建议中国应着力形成新的增长动力，并指出在 2024 年实现可持续增长是可能的。

潘功胜在讲话中提到，中国人民银行将为金融机构在中国开展业务提供更多便利，并强调央行的货币政策将继续保持宽松。

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