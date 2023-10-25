欧洲央行会维持利率不变吗？

十月 26, 2023 06:18

周四的欧洲央行 (ECB) 管理委员会会议吸引了投资者的关注，利率将成为主要讨论话题。市场分析师还将关注美国今年第三季度 GDP 初步数据，并评估这个全球最大经济体的表现。

澳大利亚第三季度总体通胀率为 5.4%，略高于经济学家的预测，但仍低于第二季度的 6%。按季度计算，澳大利亚 CPI 上涨 1.2%，高于预期，澳元走强，因为一些分析师提出了澳大利亚储备银行 (RBA) 新一轮加息的可能性。

欧洲央行利率决定

欧洲央行的关键时刻已经到来，它定于明天宣布利率决定。经济学家表示，由于欧元区经济似乎正在放缓，欧元区央行不会增加借贷成本。

德国商业银行分析师在一份报告中表示，衰退迹象有所增加，并指出：“欧洲央行可能会进一步下调经济前景。在 9 月份的预测中，它仍然假设欧元区经济将避免衰退。因此，关键利率进一步上升的可能性越来越小。”

荷兰国际集团 (ING) 的经济学家似乎同意他们的最新报告，即“欧洲央行 9 月份的会议已经明确表示，10 月份的会议将是一次中间会议，等待来自银行贷款调查、第三季度 GDP 增长和新一轮员工预测的新信息”。我们预计欧洲央行下周将维持利率不变，并基本上坚持鹰派倾向，为 12 月再次加息敞开大门。”

标准普尔全球的一项调查显示，欧元区私营部门的业绩跌至过去 36 个月以来的最低水平，表明需求环境疲软。

美国 2023 年第三季度 GDP 初步报告

周四晚些时候，市场将消化欧洲央行的利率决定，美国经济分析局 (BEA) 将发布今年第三季度的初步 GDP 报告。一些分析师表示，美国 GDP 年率增长 4.2%，几乎是第二季度的两倍。

三菱日联银行 (MUFG) 分析师在评论即将发布的GDP报告时表示，接近 5% 的数字可能会引发收益率和美元的上涨。他们的报告指出，“美国第三季度 GDP 将于本周公布，预计增长率将从第二季度环比 2.1% 的季节性调整率加速至第三季度的 4.1%。由于预计第四季度 GDP 增长将显著放缓，可能需要接近 5.0% 的数字才能促使收益率和美元显著走高。”

东京 10 月份 CPI 报告

日本统计局将于周四晚间公布 10 月份东京 CPI 通胀报告。9 月份的报告显示通胀率为 2.8%，远高于日本央行 (BoJ) 2% 的目标。

荷兰国际集团 (ING) 分析师表示，10 月份这一数字可能会降至 2.6%，但他们担心日元疲软和能源价格上涨可能会提振通胀数据。

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