欧洲央行利率决定：鹰派暂停在即？

九月 14, 2023 22:24

利率上升和通货膨胀一直是世界各地面临的问题，欧元区也不例外。欧洲央行 (ECB) 将于明天公布的利率决定令本周剩余时间发布的大多数金融数据黯然失色。

一些经济学家表示，Christine Lagarde 和她的其他政策制定者准备采取“鹰派暂停”的做法，因为之前的加息似乎对欧元区经济产生了影响。

在英国，英国国家统计局公布的 GDP 数据令人失望，因为英国 7 月份经济萎缩幅度超过预期 (-0.5%)。因此，报告发布后，英镑兑美元汇率下跌了 0.3%，兑欧元汇率下跌了 0.2%。摩根大通经济学家在评论英国 GDP 报告时指出，“我们一直反对英国正在进入适当衰退动态的观点，因为家庭实际收入看起来将在 2023 年下半年强劲增长，而企业信心普遍高于平均水平。”情况仍然如此，但近期增长路径看起来更糟，我们已将第三季度 GDP 预测从季比 0.3% 下调至 0.0%。”

欧洲央行利率决定

欧洲央行理事会将于周四召开会议，决定货币政策和利率。经济学家表示，央行决策者将维持利率不变，暂停货币政策紧缩，以评估欧元区的经济状况。

德国商业银行分析师表示，尽管有经济学家预测加息，但不稳定的经济环境不允许这样做。 他们在报告中指出，“鉴于经济疲软和通胀率下降趋势，大多数欧洲央行理事会成员可能会投票支持维持关键利率不变。”

美国八月零售销售报告

周四，美国人口普查局将发布 8 月份零售销售报告，该报告是消费者支出的领先指标。市场分析师表示，零售销售额仅增长了 0.2%，而 7 月份的销售额增长了 0.7%。零售销售数据与 CPI 通胀报告相结合，预计美联储将在准备下一次利率制定会议时对其进行审查。

德勤的一份报告显示，由于家庭储蓄减少和对经济的担忧促使消费者减少支出，美国的假日销售预计将以五年来的最低速度增长。然而，预计过去两年在线购物的增长速度将超过趋势约 11%。

中国八月零售销售报告

零售销售将成为周五中国的一个话题，中国国家统计局 (NBS) 预计将发布 8 月份零售销售报告。预测显示，8 月份零售额增长 2.8%，略高于 7 月份 2.5% 的增长率。

中国人民银行 (PBoC) 发布消息称，根据8月份最新数据，通胀已重回正值，央行将密切关注金融政策效果。

您对宏观经济新闻交易感兴趣吗？通过我们的免费网络研讨会了解此方法如何发挥作用。与经验丰富的交易者见面并互动。观看实时交易并从中学习。

免费交易网络研讨会 收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会 免费注册

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。