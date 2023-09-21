美联储、英国央行和日本央行决定利率

九月 21, 2023 19:08

利率决定将成为本周热门的长尾关键词，因为美联储 (Fed)、英国央行 (BoE) 和日本央行 (BoJ) 预计将宣布其货币政策决定。

英国央行早上早些时候收到好消息，英国国家统计局 (ONS) 的报告显示 8 月份总体通胀率降至 6.7%。值得注意的是，经济学家此前预测增幅为 7.0%。通胀数据下降可能导致英国央行不加息，迫使英镑兑美元跌至四个月低点。

中国人民银行 (PBoC) 维持利率不变，符合经济学家的预期，因为人民币贬值和经济走强使其推迟实施进一步的货币政策宽松。

目录 美联储利率决定

英国央行利率决定

日本央行利率决定

美联储利率决定

预计美联储理事会将在今天晚些时候宣布利率决定。市场分析师表示，尽管通胀仍高于目标范围，但美联储将维持利率不变。美联储主席 Jerome Powell 在杰克逊霍尔讲话中重申，再次加息可能会将通胀降至理想水平。

路透调查显示，95% 的受访经济学家预测美联储将把联邦基金利率维持在目前的 5.25% - 5.50% 区间。CME FedWatch 工具还显示，利率维持在当前水平的可能性为 99%。美联储政策制定者倾向于回避任何与降息相关的评论，并坚称借贷成本可能会在更长时间内保持在较高水平。

英国央行利率决定

周四，将轮到英国央行公布其利率决定。英国经济似乎正处于衰退的边缘，因为增长数据似乎并不乐观，而且消费者试图调整预算以适应更高的价格和利率。

据经济学家预测，英国央行货币政策委员会 (MPC) 预计将考虑加息 25 个基点，进一步收紧货币政策。然而，最近的通胀数据可能会在决定中发挥作用。

本月早些时候，英国央行行长 Andrew Bailey 表示，央行距离结束紧缩周期已经更近了。然而，Catherine Mann 对任何暂停都提出了警告，花旗分析师表示，“我们认为，Mann 明确反对暂停，并对货币政策委员会多数成员的判断进行了斥责，我们认为这是内部讨论对她不利的迹象。因此，我们认为暂停是讨论的一部分。”

日本央行利率决定

最后但同样重要的是，日本央行理事会将召开会议决定其货币政策方针。熟悉日本央行政策的经济学家表示，日本央行不会在本次会议上加息，并补充称，收益率曲线控制 (YCC) 可能会维持不变。

日本央行并未遵循美联储和欧洲央行那样的加息模式，但其一些政策制定者已开始提到有必要减少过去十年支撑日本经济的货币刺激措施。

日本央行行长 Kazuo Ueda 在上周的讲话中指出，日本央行在年底前可能会掌握足够的数据，帮助其决定是否结束负利率政策。

您对宏观经济新闻交易感兴趣吗？通过我们的免费网络研讨会了解此方法如何发挥作用。与经验丰富的交易者见面并互动。观看实时交易并从中学习。

免费交易网络研讨会 收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会 免费注册

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。