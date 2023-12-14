美联储、英国央行和欧洲央行预计将维持利率稳定

十二月 15, 2023 01:32

毫无疑问，今年的两个关键主题是通货膨胀和利率。随着 2023 年接近尾声，有关这两个主题的大量重要数据纷至沓来。

昨天，美国经济分析局 (BEA) 公布了11月份通胀数据 (稍后详细介绍)。本周剩余时间，美联储将于格林尼治标准时间 19:00 宣布最新利率决定。随后，英国央行 (BoE) 和欧洲央行 (ECB) 将于周四做出决定。

两天内做出三个利率决定，预计三个利率决定都是相同的：保持不变。

在现阶段，人们普遍预计，几十年来最大幅度的加息周期已经结束，人们的注意力现在转向寻找何时开始降息的线索。

在过去的一年里，我们多次听到“更高、更长”这句话。虽然我们可能已经对 "加息多少 "这个问题有了答案，但现在的问题是："加息多久"？

随着通胀下降和高借贷成本拖累经济增长，预计这三个机构都将在明年开始降息。然而，三者都保持着应有的谨慎。

美联储

昨天的数据显示，美国的 CPI 同比略有下降，从 3.2% 降至 3.1%。

然而，美联储首选的通胀指标核心 CPI (剔除波动较大的能源和食品价格) 同比保持在 4%，环比上涨 0.1%。所有这些数字都符合预期。

虽然整体通胀朝着正确的方向发展，但核心通胀持续居高不下，让美联储有理由在放松货币政策时不要不耐烦地采取行动。今天，人们普遍预计美联储将连续第三次投票将利率维持在 5.25% – 5.50% 的当前区间。

由于任何其他结果似乎都不太可能出现，因此人们的目光将集中在美联储对经济的预测以及何时降息以及降息幅度的指示上，而不是利率决定本身。目前，期货市场预计 2024 年将有四次降息，每次降幅为 0.25%。

然而，许多旁观者对此表示怀疑，巴克莱和高盛等预计其中只有两次削减能够实现。事实上，美联储主席杰 Jerome Powell 最近表示“猜测政策何时可能放松还为时过早”，美联储很可能会试图对此类假设进一步泼冷水。

由于市场预期美联储将转向鸽派，美国股市近期大幅上涨，标普 500 指数自 11 月初以来上涨超过 10%，昨天收盘较历史高点低 3%。当股市朝一个方向移动时，美元则朝另一个方向移动。自11月初以来，美元指数已下跌2.8%。

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