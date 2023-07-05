美联储董事会和投资者等待非农就业报告

七月 06, 2023 05:53

将于周五发布的 6 月非农就业报告，是本周最重要的数据发布之一。非农就业数据将显示劳动力市场的紧张程度，但值得注意的是，特别是在过去几个月，这些数据往往超出预期。NFP 报告受到分析师的仔细审查，因为美联储 (Fed) 在规划其货币政策时会考虑该报告。

在等待非农就业数据的同时，分析师将有机会回顾联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要，寻找有关美联储下一步行动的线索。

欧洲方面，标普全球和汉堡商业银行 (HCOB) 发布的报告显示，6 月份欧元区服务业 PMI 为 52.0，略低于初值 52.4，创 5 个月新低。同一份报告显示，欧盟修订后的综合 PMI 为 49.9。

美国 6 月非农就业数据下降？

美国劳工统计局 (BLS) 将于周五发布 6 月份非农就业报告。经济学家预测 NFP 数据将从 5 月份的 339,000 降至 223,000。周五公布的数据以及下一份通胀报告将影响美联储是否在下次会议上加息的决定。

富国银行分析师预计这一数字可能达到 245,000 人。“我们预计 6 月份非农就业增长将放缓。对工人的需求继续减弱，调查周期间首次申请失业救济人数有所上升，四周平均数在过去一年上升了近 20%。与此同时，6 月份的职位发布继续下滑，”他们在报告中指出，并补充说，“就业市场的降温仍然是渐进式的，而不是突然的。”

欧元区 5 月零售销售

欧盟统计局将于周四公布 5 月份欧元区零售销售数据。市场分析人士预计，零售销售同比下降 2.7%。如果这一预测得到证实，这将是欧元区零售销售连续第二个月下降。欧元区饱受高通胀数字和不断上升的利率的困扰，这导致生活成本上升。结果，消费者被迫调整预算支出。

6 月份中国服务业活动放缓

财新/标普全球服务业采购经理人指数 (PMI) 从 5 月份的 57.1 降至 6 月份的 53.9，为过去五个月以来的最低值。高于 50 点的数字表明经济扩张，而低于 50 点的数字则表明经济活动萎缩。

财新智库经济学家表示，“制造业就业萎缩，通货紧缩压力加大，乐观情绪减弱。与此同时，服务业在 COVID 后继续反弹，但复苏正在失去动力。”

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