投资者等待美联储、欧洲央行和日本央行的利率决定

六月 15, 2023 06:28

世界三大央行，美国联邦储备委员会 (Fed)、欧洲央行 (ECB) 和日本央行 (BoJ) 将于本周公布利率决定。

该消息属于美联储管理委员会，该委员会将在晚上晚些时候召开会议，根据最新的金融数据报告讨论借贷成本。美联储将把球传给欧洲央行，全球市场期待看到欧元区央行打算如何抑制通胀。最后但并非最不重要的一点是，日本央行预计将在周五公布其利率决定。

美联储利率决定

周三，市场分析师和财经新闻记者将热切期待美联储董事会将如何应对有关美国经济状况的最新数据发布。CME FedWatch Tool 为美联储决策者提供 89.6% 的机会维持利率不变。需要注意的是，就在一周前 (6 月 7 日)，CME 的 FedWatch Tool 显示有 72.5% 的可能性。

美国 5 月份 CPI 通胀报告显示，5 月份消费者物价指数环比上涨 4%，超出经济学家预期的 4.1%。5 月份的总体通胀数据是自 2021 年 4 月以来的最低记录。6 月 13 日经济学家在接受 CNBC 采访时表示，“消费者价格的令人鼓舞的趋势将为美联储提供一些余地，以在本月维持利率不变，如果这种趋势持续下去，美联储在今年余下的时间里将不可能加息。”

ING 的经济学家在 6 月 12 日发布的一份报告中提到：“3 月份，他们 (美联储) 表示利率将保持在 5-5.25% 的范围内，直到年底，并在 2024 年降息。我们怀疑会有他们的预测只做了细微的调整。尽管如此，最大的风险是，即使他们本周确实保持利率不变，他们也会在他们的中央预测中插入进一步加息，这将使市场坚定地支持 7 月份 25 个基点的走势。”

欧洲央行决定利率

周四将轮到欧洲央行决定利率。与美联储相反，欧洲央行的政策制定者可能会继续加息 25 个基点，正如路透社对经济学家的调查所暗示的那样。初步估计显示，欧元区 5 月份总体通胀率降至 6.1%，远低于 4 月份的 7%。

欧洲央行 (ECB) 管理委员会成员 Gabriel Makhlouf 表示，他们解释说，他们是否需要在夏季过后继续加息将是一个“判断问题”。欧洲央行的政策制定者还指出，一旦达到“加息阶梯的顶端”，关键利率可能会保持不变。

Crédit Agricole 的经济学家也预测欧洲央行会加息，并补充说提高借贷成本可能会支持单一货币。“我们预计加息 25 个基点，以及欧洲央行表示其预计欧元区将持续通货膨胀并且认为金融环境收紧程度不足以威胁经济增长，这可能会刺激进一步提前加息并支撑欧元。然而，我们预计欧元将主要兑鸽派央行或已发出紧缩周期顶峰信号的货币进行盘整，例如日元和新西兰元，”他们在报告中指出。

日本央行利率决议

日本央行将成为第三家在周五宣布利率决定的主要央行。尽管核心 CPI 通胀已升至 4.1%，为近 40 年来的最高水平，但日本央行似乎并不愿意效仿其他央行的模式。日本央行的预测仍然认为，到今年年底，核心通胀率将低于其 2% 的目标。

路透社消息称，日本央行可能维持其 -0.1% 的短期利率目标和根据其收益率曲线控制 (YCC) 政策设定的 10 年期债券收益率上限为 0%。前副行长 Masazumi Wakatabe 在接受彭博社记者采访时表示，他预计本月货币政策不会发生变化，并补充说“现在就断言这种通胀是可持续和稳定的还为时过早。”

新西兰 2023 年第一季度 GDP 报告

今天晚些时候，新西兰统计局将发布该国 2023 年第一季度 GDP 增长数据。经济学家预测，经济同比增长 2.6%，但每季度收缩 0.1%。

国际货币基金组织 (IMF) 于 6 月 13 日发布的一项调查指出，“随着货币紧缩政策的实施，新西兰经济可能在短期内继续放缓。通胀正在下降，但将在一段时间内保持高位。经常账户余额已显著恶化，反映出需求过剩和一次性因素。”国际货币基金组织的分析师还提到，“货币政策立场是适当的，应该旨在使通胀达到目标。新西兰央行应继续监测金融状况并根据需要调整宏观审慎设置，以维持金融稳定。”

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