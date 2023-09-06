加拿大央行利率决定和日本 GDP 备受关注

九月 07, 2023 06:59

加拿大央行 (BoC) 利率决定以及日本今年第二季度 GDP 报告将成为本周剩余时间发布的最重要的金融数据。

沙特阿拉伯媒体消息称，沙特当局决定将每日 100 万桶的自愿减产期限延长至年底。受此消息影响，布伦特原油价格自 2022 年 11 月以来首次跃升至每桶 90 美元以上。

在美国，克利夫兰联储主席 Loretta Mester 对 Börsen-Zeitung 记者表示，“我们可能不得不进一步提高政策利率。”美联储理事会成员提到，在下一次会议之前，仍有时间对形势进行评估。Mester 还补充说，“如果我们最终加息太多，而经济失去动力超过必要程度，我们可以降低利率。”

加拿大央行利率决定

加拿大央行董事会预计将于周三下午宣布利率决定。市场分析师表示，加拿大央行可能会在董事会会议后维持利率不变。来自加拿大的金融数据显示，在 16 个月内加息 10 次之后，当地经济已开始放缓。

ING 经济学家在一份报告中写道，“加拿大经济第二季度出人意料地萎缩，消费者支出大幅放缓，住宅投资崩溃。再加上劳动力市场降温，这应该会缓解加拿大央行对通胀的担忧，并导致 9 月 6 日做出不变的决定。”

中国和欧元区面临经济放缓？

在其他消息方面，高盛分析师担心，与过去几年影响日本经济的情况相比，中国可能面临“更持久的经济放缓”。根据他们的报告，“中国面临着房地产市场和人口前景的短期和长期挑战。虽然“突然停止”的可能性仍然不大，但我们看到了日本式经济放缓更加持续的风险。”

经济放缓似乎不仅是中国的关键词，也是欧元区的关键词，欧洲央行董事会成员 Francois Villeroy de Galhau 表示，“经济放缓，但没有衰退。从现在到 2025 年，我们必须将通货膨胀率降至 2% 的水平。在我们对抗通货膨胀的斗争中，在足够长的时间内维持利率比进一步大幅上涨更重要。”

日本 2023 年第二季度 GDP 报告

本周四晚，日本政府将公布 2023 年第二季度经济增长数据。经济学家预计，日本 GDP 季度增长率可能为 1.3%，年化增长率为 5.5%。

三周前公布的初步数据显示，全球第三大经济体同期 GDP 年化增长 6%。经济学家指出，日元疲软提振了出口，而大宗商品价格下跌也在经济大幅扩张中发挥了作用。

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