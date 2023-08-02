市场关注英国央行利率决定和非农就业报告

八月 03, 2023 05:54

英国央行 (BoE) 周四的利率公告和定于周五发布的美国非农就业报告将成为本周剩余时间的焦点。由于这两起金融事件都与世界上最大的两个经济体有关，经济学家将仔细研究相关数据，以便预测美联储和英国央行未来的行动方向。

在美国，惠誉评级将该国长期外币发行人违约评级从 AAA 下调至 AA+。其分析师表示，“反复出现的债务限额政治僵局和最后一刻的解决方案削弱了人们对财政管理的信心。”

英国央行利率决定

财经记者称其为“超级星期四”。有一点是肯定的：大多数市场分析师都会收听英国央行理事会关于利率的决定。路透社对经济学家的一项民意调查显示，大多数人预计英国央行将把借贷成本提高 25 个基点。路透社的报告写道：“数据显示创纪录的工资增长后，7 月 11 日英国央行利率峰值预期达到 6.5%。但在消费者物价通胀下降幅度超过预期后，投资者的预期又有所回落。投资者现在的投资比例相当平均，在今年年底或 2024 年初达到 5.75% 或 6% 的峰值。”

法国农业信贷银行 (Crédit Agricole) 的经济学家在给投资者的一份报告中表示，如果英国央行表现得比预期更加激进，英镑可能会得到提振。该报告写道，“英国利率市场目前预测即将举行的英国央行会议加息超过 25 个基点。这种预期意味着加息的许多潜在积极因素可能已经计入英镑当前价格。考虑到目前的市场预期，英镑要想短期内上涨，货币政策委员会需要做出比市场预期更为鹰派的政策决定或声明。”

2023 年 7 月美国非农就业数据

本周结束时，美国劳工统计局 (BLS) 将发布 7 月非农就业 (NFP) 报告。NFP 数据集揭示了劳动力市场和经济的实力，美联储和经济学家在审查货币政策实施的成功与否时会考虑到这一点。

市场分析师预测 NFP 数据将降至 200,000，略低于 6 月份的 209,000。值得注意的是，该预测明显低于 12 个月滚动平均值 316,000 人。如果非农就业数据如预期达到 200,000，则意味着经济降温，包括通胀压力。如果该数字高于预期，可能会引发美联储在下次会议上做出回应，这意味着借贷成本再次上升。

欧元区六月零售销售

周五上午，欧盟统计局将发布欧元区 6 月份零售销售数据。市场分析人士认为，社会消费品零售总额年化下降1.7%，环比增长 0.2%。过去几个月，欧洲央行 (ECB) 多次加息，试图应对通胀压力。结果，生活成本飙升，大量消费者陷入收支平衡的困境。

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