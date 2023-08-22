经济学家关注杰克逊霍尔研讨会

八月 23, 2023 05:25

经济学家和市场分析师已经将注意力集中在将于 8 月 24 日至 26 日在怀俄明州举行的杰克逊霍尔研讨会，即美联储年会。在太平洋的另一边，中国央行周一下调了部分利率，但幅度低于预期，令投资者感到意外。

中国降息但降幅未达预期

中国人民银行 (PBoC) 周一宣布决定下调一年期贷款优惠利率，同时维持五年期贷款利率不变。一些市场分析人士预计央行货币政策将出现更激进的变化，因此这一决定与预期不符。有关中国经济活动的数据显示，由于需求似乎疲软，中国经济自今年年初以来一直难以重回正轨。

凯投宏观经济学家对 CNBC 记者表示，中国央行似乎不愿意进一步大幅降息，但他们表示，中国政府可能会提供进一步的财政支持以刺激经济。

Kiwibank 分析师预测新西兰将于 2024 年 5 月降息

Kiwibank 发布的一份报告暗示，新西兰储备银行 (RBNZ) 可能会在 2024 年 5 月开始降低利率。报告提到，“然而 OCR 的态度比我们预期的更加鹰派。我们惊讶地发现整个轨道将延长至 2026 年……再次加息的大门已经敞开。首先，新西兰央行希望近期紧缩政策的全部力量在未来几个月内对家庭造成影响。降息的想法被刻意压制，以保持批发利率，进而保持抵押贷款和其他贷款利率。我们仍然预计下一步将是降息。而且我们预计降息的时间要比大多数评论员和新西兰央行自己早得多。我们现在预计明年 5 月将首次降息。”

野村修改中国经济增长预测

野村证券援引 7 月份疲弱的财务数据报告以及对持续“螺旋式下降”的警告，将中国今年的经济增长预测从之前的 5.1% 修正为 4.6%。不过，野村证券对 2024 年的增长预测维持在 3.9% 不变。

野村证券的经济学家在报告中写道：“未来几个月，随着疫情后被压抑的旅行需求逐渐消退，经济增长将面临进一步的压力。”

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