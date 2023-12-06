聚焦 NFP 报告，加拿大央行决定利率

十二月 07, 2023 07:45

本周五将公布的美国非农就业报告 (NFP) 在本周剩余时间内发布的重要金融数据中脱颖而出。周二公布的最新美国职位空缺和劳动力流动率调查 (JOLTS) 显示，职位空缺与失业人数之比降至 1.34，为过去两年半以来的最低水平。

劳动力市场状况在美联储的货币政策决策中发挥着作用。尽管一些分析师表示美联储董事会计划在 2024 年大幅降息，但贝莱德经济学家表示这些押注可能有些过头了。贝莱德首席投资分析师李伟在接受记者采访时指出，“要想实现这一目标，就必须出现严重问题。因此，我们确实认为美联储可能会在明年下半年降息，但与旧的经济周期、旧的衰退相比，降息的次数会少很多。”

在澳大利亚，2023 年第三季度的 GDP 增长率为 2.1%，与第二季度的数据持平，超出了分析师的预期。澳大利亚统计局 (ABS) 的报告将强于预期的增长率归因于“政府支出和资本投资”。

加拿大央行利率决定

加拿大央行将于当天晚些时候宣布利率决定。经济学家认为央行将维持借贷成本不变，因为各种数据显示通胀正在下降，劳动力市场也开始感受到上半年货币政策紧缩行动的热度。

市场分析师现在认为，加拿大央行董事会将在 2024 年第二季度的某个时候降息。在评论即将到来的利率决定时，加拿大帝国商业银行 (CIBC) 经济学家写道，“如果行长坚持他的观点，即经济衰退没有必要，即使消费者物价指数达到百分之二，他也无法给前两个季度平均增长率为零的经济增加利率压力。人们几乎很容易忘记央行要宣布利率决定，因为目前绝对没有理由预期利率会发生变化。”

美国 11 月非农就业人数

周五下午，美国劳工统计局 (BLS) 将公布 11 月份非农就业调查。非农就业报告反映了美国劳动力市场的状况和条件，因此受到市场分析师的密切关注。市场预计 NFP 数据将为 185,000，高于 10 月份记录的 150,000。

高于预期的数据可能会提振美元，因为分析师建议美联储可能重新评估其利率计划，尽管大多数经济学家认为董事会考虑在 2024 年第一季度降息。相反，如果非农就业人数低于预期，则表明劳动力市场受到了货币紧缩政策行动的影响。

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