市场关注 NFP 报告，疲软的中国 PMI 数据

六月 01, 2023 07:03

将于周五由劳工统计局 (BLS) 发布的美国 5 月非农就业报告将成为本周余下时间最重要的数据报告之一。由于美联储理事会考虑了 NFP 调查，经济学家将观望最终数据是否符合预测。

根据国家统计和经济研究所 (INSEE) 的一份报告，法国 5 月份的总体通胀率同比下降至 6%。法国财政部长 Bruno Le Maire 指出，“通货膨胀率正在下降，而且实际上下降得相当强劲”，并补充说，该国经济预计 2023 年将增长 1.0%。

周四，欧盟统计局将发布有关欧元区整体和核心通胀的初步数据。

2023 年 5 月美国非农就业报告

预计美国 5 月非农就业报告将在周五引起投资者和交易者的注意。市场分析人士认为，春季的最后一个月为美国经济增加了 180,000 个工作岗位。值得注意的是，4 月份的就业报告显示经济增加了 253,000 个工作岗位，远超预期的 179,000 个。

总体而言，过去几个月的工资增长速度持续放缓，同时工资增长放缓。预计另一份报告将显示失业率小幅上升，5 月份失业率为 3.5%。

MUFG Bank 的经济学家表示，周五强劲的就业报告可能会为美元提供支撑。在他们的报告中，他们提到“假设美国政客不出意料地拒绝该协议，市场注意力应该会在未来一周转回美国劳动力市场的健康状况，包括周五发布的非农就业报告。美国利率市场一直在消化美联储在下个月的 FOMC 会议上再次加息 25 个基点的可能性更高，现在判断可能性更大。本周另一份强劲的就业报告将进一步强化这些预期，并鼓励美元在短期内走强。”

欧元区 CPI 初步数据

周四，欧盟统计局将发布有关 5 月份欧元区统一消费者价格指数的初步数据。一些市场专家表示，按年率计算，总体通胀率可能会降至 6.3%。如果得到证实，该数字将比 4 月份低 0.7%。预计核心消费者价格也将下降至 5.5%。

穆迪的分析师在他们的报告中表示，“随着成本压力逐渐缓解，食品部门也应该产生轻微的负面影响，但是，我们预计年度核心通胀将保持在 5.6% 不变，因为服务通胀的增加平衡了核心商品通胀的下降。”

中国 5 月 PMI

国家统计局 (NBS) 公布了其 5 月份制造业 PMI 报告，该报告显示 PMI 跌至五个月低点 48.8，表明工厂活动收缩速度快于预期。非制造业 PMI 从 56.4 降至 54.5。

花旗经济学家在一份报告中写道：“需求不足可能是目前的主要担忧，其原因既有周期性原因，也有结构性原因。重新开放对服务业的最初提振可能正在消退。”

汇丰银行分析师告诉 CNBC 记者，疲软的劳动力和商品需求可能会迫使中国央行采取行动。

他们指出，“我们看待事情的方式是，中国将不得不部署更多的财政刺激措施，以及更有针对性的宽松政策。归根结底，失业率，尤其是年轻人的失业率太高了，他们将不得不降低失业率，以实现未来的增长目标。”

澳大利亚 4 月月度通胀上升

澳大利亚统计局 (ABS) 公布的一组数据显示，澳大利亚 4 月份的月度总体通胀涨幅超过预期，同比增长 6.8%。报告显示，住房、食品和饮料以及交通方面的价格涨幅最为明显。

有市场分析人士指出，虽然季度 CPI 通胀报告在审视澳大利亚经济状况时更受关注，但消费者价格上涨对澳大利亚储备银行来说并不是好消息。

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