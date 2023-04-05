关注非农就业报告，新西兰央行出乎市场意料

四月 06, 2023 04:33

周五美国非农就业报告将引起投资者和交易者的注意。美联储在评估其货币政策时会考虑非农就业报告，而值得一提的是，非农就业数据在 2023 年一直高于预期。

美国劳工部的职位空缺和劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，可用职位总数为 993 万。这是自 2021 年 5 月以来该数字首次降至 1000 万以下。

新西兰储备银行 (RBNZ) 宣布加息 50 个基点，令经济学家感到意外。因此，新西兰元兑美元汇率飙升，周三上午上涨 0.60%。

周五美国非农就业数据

美国劳工统计局 (BLS) 将在耶稣受难日公布 3 月非农就业数据。市场分析师预测这一数字接近 250,000。值得注意的是，2 月份非农就业人数为 311,000，超出预期的接近 205,000。

值得注意的是，标普全球综合 PMI 调查显示，3 月份创造的总就业率是六个月来最快的。

新西兰央行加息幅度超过预期

今天早些时候，新西兰央行宣布决定将借贷成本提高 50 个基点。董事会的决定超出了经济学家的预期，他们预测加息 25 个基点。TDS 的市场分析师在他们的报告中写道：“新西兰央行令市场感到意外，并将 OCR 上调 50 个基点至 5.25%。信贷条件未充分收紧是央行决定加息 50 个基点的关键因素。 在今天的决定之后，我们保留了 5.50% 的峰值 OCR 调用。我们看到其他央行对今天新西兰央行决定的解读有限。”

会后声明称，董事会讨论了 25 和 50 个基点的增加。“委员会成员观察到，尽管如此，通胀仍然过高且持续存在。委员会同意必须继续提高官方现金利率 (OCR)，以使通货膨胀率恢复到 1-3% 的目标并履行其职权范围，”声明中指出。

美国 3 月失业率报告

美国劳工统计局将于周五公布的另一组数据是美国3月失业率。市场分析师预计失业率将保持在 3.6% 不变，表明劳动力市场吃紧。美联储的“褐皮书”报告将 2 月份的劳动力市场描述为保持“稳定”。

经济学家建议，为了清楚地了解劳动力市场，应仔细审查 U6 失业率数据。U6 失业数据包括放弃找工作或从事兼职工作而找不到全职工作的人。

2023 年 3 月中国财新服务业 PMI

预计 Markit Economics 将于周四上午发布有关 3 月份中国服务业 PMI 的数据。经济学家预测服务业 PMI 为 54.5，略低于 2 月份的读数。

大华银行发布的一份报告指出：“在服务业的带动下，中国经济复苏在 3 月份继续获得牵引力，而制造业的表现可能比最初想象的要强劲。3 月份制造业和非制造业的就业均出现收缩，而产出/销售价格的下降可能表明需求疲软和盈利能力疲软。此外，外部需求疲软和地缘政治紧张局势继续对中国制造业构成风险。”

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